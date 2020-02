Нойер готов за сблъсъка с Кьолн

Капитанът на Байерн Мюнхен Мануел Нойер е възстановен от стомашния вирус, който го мъчеше в последните дни и е готов да вземе участие в двубоя с Кьолн в неделя, обяви старши треньорът на баварците Ханзи Флик. Нойер, както и защитникът Давид Алаба, който имаше дребен мускулен проблем, взеха пълноценно участие в петъчната тренировка.

@AlphonsoDavies and Joshua #Kimmich were both back in training today, but captain @Manuel_Neuer sat out due to a stomach bug. pic.twitter.com/SfgkcQfPFD