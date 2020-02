Тенис Свитолина отпадна на 1/4-финалите в Хуа Хин 14 февруари 2020 | 16:20 0



Hibino beats Svitolina in straight sets pic.twitter.com/YQQAxx4gpy — LorenaPopa ‍ (@popalorena) February 14, 2020

За Хибино това бе първа победа над тенисистка от топ 5 на света, а до нея японката стигна благодарение на добрата си игра на ретур, печелейки 50 процента от точките на разигран първи сервис на Свитолина. В полуфиналите Хибино ще играе с победителката от мача между китайката Цян Ван и швейцарката Леони Кюнг.

Nao Hibino books her place in the #ThailandOpen semifinals by clinching it over Svitolina, 6-4, 6-2. pic.twitter.com/bhLINE1h8R — WTA (@WTA) February 14, 2020

Шампионката за 2017 година и водачка в схемата Елина Свитолина отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Хуа Хин, Тайланд с награден фонд 250 000 долара. Украиинката загуби с 4:6, 2:6 от японката Нао Хибино, която заема 84-то място в световната ранглиста.За Хибино това бе първа победа над тенисистка от топ 5 на света, а до нея японката стигна благодарение на добрата си игра на ретур, печелейки 50 процента от точките на разигран първи сервис на Свитолина. В полуфиналите Хибино ще играе с победителката от мача между китайката Цян Ван и швейцарката Леони Кюнг.Към топ 4 в Хуа Хин продлжи и полякинята Магда Линет, която спечели с 2:6, 6:3, 6:3 срещу 18-годишната китайка Сию Ван. Следващата съперничка на Линет ще бъде румънката Патрисия Мария Тиг, която се наложи над друга китайка - Сайсай Чжън, с 6:4, 6:2.

