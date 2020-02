Хърн се чуди измежду стадионите на Тотнъм и Арсенал за Джошуа - Пулев

Промоутърът на шампиона в тежка категория (на IBF, WBO, WBA) Антъни Джошуа - Еди Хърн - обясни, че продължава организационните работи по избора на съоръжение, което да домакинства на дългоочаквания дуел за световната титла на Международната боксова федерация с Кубрат Пулев. Той допълни и че до края на следващата седмица ще е обявил окончателно мястото и датата, на които AJ ще се боксира с Кобрата.

