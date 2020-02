Зимни спортове Омод Килде блесна в Супер-Г в Заалбах и поведе в Световната купа 14 февруари 2020 | 15:45 0



копирано

Вторият в генералното класиране на Световната купа по ски алпийски дисциплини Александър Омод Килде най-накрая постигна първата си победа през сезона, покорявайки най-късото трасе (само 29 врати) за Супергигантски слалом в австрийския зимен център Заалбах-Хинтерглем. Норвежецът се славеше като единственият скиор с влизания в топ 8 на последните 10 старта в дисциплината, но досега най-добрите му подреждания бяха втори места в Бийвър Крийк и Кицбюел. 'A wild ride!'



Aleksander Kilde leads the way in the men's Super-G! #fisalpine pic.twitter.com/yDtX900GG9 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 14, 2020 Той преодоля коварното трасе за 58.30 секунди, оставяйки зад себе си швейцареца Мауро Кавийцел на 0.15 секунди и победителя от вчерашното спускане Томас Дресен от Германия с 0.31 секунди пасив. Kilde, M. Caviezel & Dressen are the Top 3 of #fisalpine SG @#Saalbach after 30 skiers started. Kilde made a podium finish 3 SG races in a row! Caviezel & Dressen stand on the podium 2 days in a row! Congratulations to all 3 skiers!!! :) pic.twitter.com/n6lCGYA6Vo — (@NiwakaFerreris) February 14, 2020 Омод Килде вече може да се похвали с две победи в кариерата си в Супер-г след онази на 27 февруари 2016 година в Нинтерщодер, като оттогава има девет подиума (1 победа днес, 4 втори места и 3 трети). Тъй като се движеше втори в генералното класиране в Световната купа и статистиците с удоволствие отчитаха преди всеки старт, че никой никога не е печелил големия кристален глобус без победа в състезание през дадения сезон. Супер-Г в Заалбах-Хинтерглем е петият от осми старт в дисциплината през настоящата кампания, но поради тежките атмосферни условия бе забавен с 2:20 часа. Това е далеч най-късото Супер-Г в Световната купа този сезон със само 29 врати, като фаворитите предвидливо не бяха избрали малки стартови номера, защото постоянно членове от екипите на много отбори чистеха снега край състезателната линия. Смяташе се, че австрийците ще имат предимство в Заалбах, защото често тренират на трасето, докато старт от СК за последно се проведе там през 2015 година и бе спечелено от Матиас Майер. Кристиан Валдер все пак отсрами домакините с четвъртата си позиция, а Винсент Крийхмаир се класира 10-и. Той, заедно с Майер, остават единствените австрийски победители в Супер-Г през сезона - соътветно в Лейк Луис и Вал Гардена. #FISAlpine | #Saalbach#KILDE BATTE UN (DOPPIO) COLPO!



Prima vittoria stagionale per il norvegese in superG, che si porta pure in vetta alla classifica generale.



Completano il podio Caviezel e Dressen . Ottimo 5° #Casse , 6° Pinturault.#EurosportSCI pic.twitter.com/d1jHGlqB2c — Vita Sportiva (@vitasportivait) February 14, 2020 От пето до двето място в Заалбах се наредиха Алекси Пентюро, Травис Ганонг, Андреас Зандер и Шетил Янсруд. Омод Килде вече е водач дисциплината Супер-Г с 336 точки, а Мауро Кавийцел се изкачи на втора позиция с 285. Досегашният лидер Янсруд се свлече до третото място с 265. В генералното класиране за Световната купа Килде също вече е начело с 982 точки, изпреварвайки “техничаря” Хенрик Кристофершен с 903. Трети остава Пентюро, но вече с 882 точки, като те го извеждат доста над четвъртия Матиас Майер със 716.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 406

1