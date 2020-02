Можем да очакваме Мъри чак за сезона на трева?

Носителят на 3 титли от “Големия шлем” и бивш световен номер 1 Анди Мъри се очаква да се завърне на корта евентуално чак за сезона на трева, съобщава “Дейли Мейл”, позовавайки се на “източници, близки до играча”.

Няма публично изявление от лагера на Мъри, което да подсказва, че той се гласи да участва в първия турнир от сериите “Мастърс” в Маями през март. Според британския вестник Анди се готви да се завърне през месец юни, като първият възможен турнир с негово участие е “Чалънджър” на 1-ви.

