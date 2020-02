Бейзбол Босът на Хюстън се извини за кражбата на сигнали: Повече няма да правим така 14 февруари 2020 | 10:30 0



Публичното търсене на прошка започна с изчитане на предварително написани кратки изявления от страна на четиримата, като веднага след това двамата бейзболисти се прибраха, без да отговарят на въпроси от журналистите.



"Наистина съжалявам за взетите решения от тима, от клуба и от мен самия. Взех си поука от това и се надявам да си върна доверието на бейзболните фенове. Също така искам да благодаря на феновете на Астрос за цялата им подкрепа. Ние като отбор сме напълно концентрирани да продължим напред към сезон 2020. Благодаря!", гласеше извинението на третия бейзмен Брегман.



Alex Bregman: “I am really sorry about the choices that were made by me team, by the organization and by me. I’ve learned from this and I hope to regain the trust of baseball fans.” — Jeff Passan (@JeffPassan) February 13, 2020

Вторият бейзмен Алтуве пък заяви: "Искам да кажа, че цялата организация на Астрос се чувства зле от случилото се през 2017 г. Изпитваме особено силни угризения заради въздействието върху феновете и върху бейзбола. Нашият отбор е решен да продължи напред, да се справи с напрежението и да върне шампионската титла в Хюстън през 2020-а. Благодаря!"



Jose Altuve on cheating scandal: "I want to say that whole Astros organization feels bad about what happened in 2017. We especially feel remorse for the impacts on the fans and the game of baseball. Our team is determined to move forward." #Astros — Scott Boeck (@ScottBoeck) February 13, 2020

Босът Крейн първо прочете подготвеното изявление от PR отдела на "астронавтите": "Миналия месец, когато МЛБ наложи наказанията на Хюстън Астрос, поисках извинение от феновете и от града. Искам отново да кажа колко много съжаляваме за случилото се. Също така искам да кажа, че това повече никога няма да се повтори."



В свободния разговор с репортерите обаче милиардерът направи редица смущаващи изказвания, които до голяма степен обезсмислиха целия акт на извинение. Запитан дали действията на отбора може да се приемат като измама, Крейн заяви: "Нарушили сме правилата. Може да го наричате както искате. Нашето мнение е, че това не е повлияло на играта. Имахме добър отбор. Спечелихме Световните серии. Оставяме го така."



Около минута по-късно собственикът на клуба беше помолен да обясни мисълта си, че кражбата на сигнали не влияе на играта, на което той отговори: "Не съм казвал, това не е повлияло на играта. Просто смятам, че е почти невъзможно да определим ефекта върху развитието на мачовете."



"Our opinion is that this didn't impact the game." - Jim Crane



"I didn't say it didn't impact the game." - Jim Crane 55 seconds later pic.twitter.com/MnpPeeTUPL — CBS Sports (@CBSSports) February 13, 2020

След това пък Крейн обясни, че на практика не носи отговорност за случващото се в клуба му. И припомни, че генералният мениджър Джеф Лъноу и мениджърът Ей Джей Хинч вече бяха уволнени заради скандала.



"Не слизам много често в съблекалнята. Не съм замесен в тази операция – подчерта шефът. – Ще се уверя, че от хората, които назначавам, има някой, който ще носи отговорност по пътя напред. Ще проверяваме постоянно и ще прилагаме някакъв контрол на място, за да сме сигурни, че това няма да се случи отново. Ако знаех за това, щях да съм предприел нещо по въпроса."



