Какво се случва в Ротердам? Още един от фаворитите отпадна

Стефанос Циципас (Гърция) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Ротердам (Нидерландия) от категория ATP 500. Поставеният под номер 2 Циципас загуби от Аляж Бедене (Словения) с 5:7, 4:6 за час и половина игра. Al triunfazo de #Pospisil ante #Medvedev ayer, sumamos el cimbronazo de hoy: Aljaz #Bedene derrotó a #Tsitsipas en el ATP 500 de #Rotterdam.@abnamrowtt https://t.co/rwLaIGtGZL — Gonzalo Benzo (@GonzaloBnz) February 13, 2020 Бедене пласира 9 аса и не допусна пробив. При 5:5 словенецът взе пет от следващите шест гейма, с което спечели първия сет и поведе с 3:1 във втория, а до края сервираше солидно и запази преднината си. На четвъртфиналите Бедене ще срещне канадския тийнейджър Феликс Оже-Алясим, който снощи елиминира Григор Димитров с 6:4, 6:2. Stefanos Tsitsipas in 2020:



Round 1 pic.twitter.com/wYISu3gBEb — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 13, 2020 По-рано днес италианецът Яник Синер пласира 27 печеливши удара и надделя над от 2017 година и номер 4 в схемата Давид Гофен (Белгия) със 7:6 (7), 7:5. 18-годишният Синер, който участва с "уайлд кард", постигна първа победа над тенисист от топ 10 в кариерата си. Италианецът все оспорвания първи сет с тайбрек, а във втората част той навакса ранен пробив пасив, за да си осигури мач на четвъртфиналите срещу Пабло Кареньо Буста (Испания). Седмият поставен Андрей Рубльов (Русия), който има две титли от началото на сезона, продължи добрата си серия. Той елиминира във втория кръг Александър Бублик (Казахстан) със 7:5, 6:3 и записа 13-а победа в 14 мача през 2020 година.



Вчера от турнира отпадна водачът в схемата Даниил Медведев, който загуби от канадеца Васек Поспишил, а Григор Димитров преклони глава пред друг канадец - Феликс Оже-Алясим. Най-високо поставеният тенисист на турнира към момента е №3 Гаел Монфис (Франция). Единственият поставен, класирал се на 1/4-финалите към момента, е №7 Андрей Рубльов (Русия).

