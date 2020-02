Зимни спортове Триумф за Норвегия на старта на Световното, България с 24-о място в смесената щафета 13 февруари 2020 | 17:33 - Обновена 0



Норвежците, които са олимпийски сребърни медалисти от Пьончан 2018, използваха общо 7 допълнителни патрона и не допуснаха наказателна обиколка. Норвежците поведоха от началото на състезанието и не изпуснаха водачеството до края. За Норвегия това е 71-и медал от световни първенства в историята. The first of #antholz2020 are being awarded! Well done to the new world champions in the mixed relay !

Join the ceremony live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/q63OUGY0cM — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020 Домакините от Италия спечелиха сребърните отличия. Лиза Витоци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш останаха на 15.6 секунди след победителя с 6 допълнителни патрона и без наказателна обиколка. Тимът на Чехия направи страхотно състезание и завърши на трета позиция. Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец и Михал Кръчмар финишираха с пасив от 30.8 секунди със само два допълнителни патрона и без наказателна обиколка. В топ 6 завършиха още отборите Германия, Украйна и Русия.



Олимпийският шампион от Пьончан 2018 Франция, с голямата звезда Мартен Фуркад в състава си, остана на седмо място с изоставане от 1.08.6 минути с 9 допълнителни патрона и една наказателна обиколка. Французите бяха едва 18-и след първия пост, но до края Фуркад и Кентен Фийон Майе наваксаха малко пасива на тима.

Congratulations to the top 3 in the #antholz2020 mixed relay. Norway win gold, Italy take silver and the Czech Republic bronze. Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ziZnu9DUEo — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020 Щафетата на България остана на 24-о място от 27 отбора. Даниела Кадева, Мария Здравкова, Владимир Илиев и Димитър Герджиков бяха затворени след втория пост, след като бяха с една наказателна обиколка и използваха 9 допълнителни патрона. Кадева въртя наказателен рунд още след втората си стрелба, Здравкова използва три допълнителни патрона, а Илиев изобщо не потегли в третия пост за тима.



Утре световното първенство по биатлон продължава със спринта на 7,5 км при жените.

