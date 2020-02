Тенис Най-младият играч в Топ 100 постигна най-голямата си победа досега 13 февруари 2020 | 15:43 - Обновена 0



копирано



It's FEARLESS TENNIS from @janniksin



The #NextGenATP finals champion gains his first Top 10 win, defeating Goffin 7-6 7-5 in Rotterdam! #abnamrowtt pic.twitter.com/noU3PxTNUo — ATP Tour (@atptour) February 13, 2020 Участващият с "уайлд кард" Синер и поставеният под №4 Гофен си размениха по един пробив в самото начало на мача, а в тайбрека италианецът прекърши белгийския си противник след петия си сетбол. Във втората част Гофен направи пробив за 2:0, но последва рибрейк на Синер и изравняване на резултата - 2:2. В 11-ия гейм тийнейджърът, който е най-младият играч в Топ 100 на ранглистата на ATP, спечели подаването на съперника си и това се оказа решаващо. Even though he is an #abnamrowtt beginner, prepare to be impressed by Jannik Sinner!



- Youngest player in top 100:

- @nextgenfinals champion:

- ATP Newcomer of 2019: @janniksin opens play today against @David__Goffin. pic.twitter.com/dedGjBkDhA — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 13, 2020 Италианският тийнейджър Яник Синер постигна първата в младата си кариера победа над тенисит от Топ 10. Това се случи в мач от втория кръг на турнира от категория ATP 500 в Ротердам. 18-годишният Синер надви световния №10 и финалист от 2017 година Давид Гофен със 7:6 (7), 7:5 и на 1/4-финалите ще премери сили с испанеца Пабло Кареньо Буста. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 410

1