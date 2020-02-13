Царско село

Берое 2:0 Царско село

последен:
14.12.2019

Царско село - Витоша (Бистрица)

следващ:
14.02.2020

създаване: 2010г.
стадион: "Царско село"
президент: Стойне Манолов
треньор: Никола Спасов
web: Царско село / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Обявиха съдиите за първия пролетен кръг в елита

13 февруари 2020 | 15:35 - Обновена
Обявиха съдиите за първия пролетен кръг в елита
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Станаха ясни реферските наряди за първия пролетен кръг на efbet Лига. Съдийската комисия към БФС обяви арбитрите, които ще ръководят срещите от 21-ия кръг на родния елит. Дербито между Левски и ЦСКА-София е поверено на Георги Кабаков, а битката за Пловдив между Ботев и Локомотив е дадена на Никола Попов.



Срещи от 21 кръг на efbet Лига
 
14, Фев 2020 г. Петък 17:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Витоша
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов                    
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
15, Фев 2020 г. Събота 14:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов                    
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
15, Фев 2020 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                    
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
16, Фев 2020 г. Неделя 12:00 ч.
ПФК Берое - ФК Етър
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
16, Фев 2020 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                    
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
16, Фев 2020 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Дунав - ПФК Черно море
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Георги Николов Николов                    
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
17, Фев 2020 г. Понеделник 17:00 ч.
ФК Арда - ПФК Славия 1913
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    
СН:    Петър Стоянов Петров    
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 426

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ЕСГРАОН
(Гост) 1
отговор
13 февруари 2020 | 15:44

На 13.01.2020, Никито Йорданов навърши 45 години. Не и ли за пенсия? Рейтинг: 2 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
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                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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