ММА Джонсън иска да се бие още пет години в ONE FC и там да сложи край на кариерата си 13 февруари 2020 | 13:32



Въпреки че много фенове искат да го видят отново в Северна Америка, той обясни пред репортери, че не планира да напуска ONE Championship. Един от най-способните и атрактивни бойци на света и бивш шампион на UFC в категория до 57 килограма бе трансфериран към ONE Championship през 2018 година. От UFC получиха обещаващия борец и ветеран в ММА битките Бен Аскрен, който се надяваше да раздвижи полу-средната категория в организацията. Джонсън още тогава обясни, че се чувства като у дома си на новото “работно място”. Той спечели Grand Prix турнира, организиран от сингапурската компания и е готов да се бие за титлата в категорията по-късно тази година.Въпреки че много фенове искат да го видят отново в Северна Америка, той обясни пред репортери, че не планира да напуска ONE Championship. „Ще се оттегля от спорта в тази организация. Това е последната компания, в която ще се бия. “, казва Джонсън пред MMA Junkie. „Обичам тази организация. Обичам всичко, за което се борят, обичам как се грижат за спортистите си!. Това е то. Когато реша, че се оттеглям от спорта, ще се сбогувам с всички. Мисля, че няма какво друго да доказвам на Северна Америка. Наистина няма.”



„Опитвам се да направя нещо голямо тук, в Азия. И ако успея да взема още един златен пояс, фантастично. Ако не, ще се старая да направя няколко страхотни и грандиозни представяния. Докато бях в Северна Америка, което бе по-голямата част от кариерата ми, всеки път, когато пътувах до Азия, хората тук ме питаха кога ще дойда и ще се бия за тях. Тогава си помислих, че е много възможно и може би някой ден наистина ще го направя. Сега съм тук и се бия на живо за тях. Давам на феновете това, което те искат." разказва “Майти Маус”. Димитриъс Джонсън има пред себе си сериозна задача. Той иска да стане носител на златния пояс в още една организация. ONE FC няма конкуренция, каквато можем да намерим в UFC, но топ състезателите на азиатската промоция не са атлети, които могат да бъдат подценявани. Боец като Джонсън е ярка мишена за всеки един от тях, който иска да извиси името си в световния ММА.



Освен победа в шампионския двубой и множество защити на титлата, Джонсън споделя, че мечтае за заслужена почивка след още около пет години професионални боеве и гледа трезво на реалностите пред всеки отдаден състезател по ММА. „Давам си още пет години“, каза Джонсън. „Всичко зависи от тялото ми. Миналата година се бих три пъти. Мисля, че тази година вероятно ще се бия два пъти. Докато тялото ми е здраво, аз се забавлявам и се наслаждавам на това, което може. Но ако започна да бъда нокаутиран, да имам сътресения или счупени кости, това няма да си струва. Ще се съсредоточа върху себе си. Просто съм реалист. Знаете какво имам предвид. На 33 години съм. Ако се състезавам още пет години в ONE, това означава, че ще съм на 38/39 години. Тогава ще си кажа, че просто приключвам с това.” завършва “Майти Маус”. 0



Иван Димитров

