Иниеста блести с магически пасове в Шампионската лига (видео)

Iniesta, Iniesta, Iniesta. Vissel Kobe are enjoying this magician aren’t they? #ACL2020 pic.twitter.com/7xfFeECyCT

Iniesta has still got it. pic.twitter.com/aDwQcU76Kp

Andreas Iniesta just walking and beat all the JDT players. This is illegal. Man of the match pic.twitter.com/QPggdtzcb8