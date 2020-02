Бейзбол Звездните придобивки на ЛА Доджърс: 2020-а ще бъде много специална 13 февруари 2020 | 09:31 0



И двамата споделиха, че се чувстват щастливи от трансфера и очакват 2020-а да бъде "много специална година" за новия им отбор. Бетс, който е най-полезен играч (MVP) в Американската лига за 2018 г., се присъединява в аутфилда на Доджърс към настоящия MVP в Националната лига Коуди Белинджър. А Прайс, който пък е носител на "Сай Йънг" в АЛ за 2012 г., подсилва питчерската ротация, предвождана от трикратния №1 в НЛ Клейтън Кършоу.



Next stop: #DodgersST pic.twitter.com/rxfW6nWplI — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 13, 2020

"Говорили сме си по време на Мача на звездите и когато сме идвали тук с Ред Сокс – коментира Бетс отношенията си с Белинджър. – Ще бъде много специално. Той стана MVP през миналата година, така че несъмнено ще поддържа високия ритъм. А аз ще дам най-доброто от себе си и ще се опитам да не изоставам от него."



Прайс коментира трансфера така: "Да успея да скоча в отбор като Доджърс, отбор, който има толкова много успехи през последните няколко години, после да се добави играч като Муки Бетс, а после и аз да се окажа в цялата история? Много е специално да съм част от това. И двамата сме много развълнувани. В момента съм здрав и планирам да остана здрав. Искам да изляза на полето колкото може повече пъти. 30 старта, 33 старта, на това съм свикнал."



LIVE: Watch @mookiebetts' and @DAVIDprice24’s introductory press conference at Dodger Stadium. https://t.co/LOEJLY8RIC — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 12, 2020

Надеждите на клубното ръководство на ЛА Доджърс е, че двамата шампиони с Бостън от 2018 г. ще внесат липсващия елемент, необходим за последната крачка към титлата от Световните серии. "Мошениците" не са вдигали Трофея на комисионера от 1988 г., а през последните три сезона два пъти стигнаха до Есенната класика (2017,2018) и два пъти я загубиха. Втория път именно срещу "червените чорапи" на Бетс и Прайс.



"Приемаме големите очаквания като комплимент – заяви Муки. – Но не бихме искали това да носи някакво допълнително напрежение. Идваме тук да играем по същия начин, по който винаги сме го правили. Вътрешно ние сме победители. Работили сме здраво, за да стигнем там, където сме, и просто ще донесем своя хъс тук."



