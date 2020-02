Тенис Григор - Оже-Алясим 4:6, следете развоя на мача тук! 12 февруари 2020 | 22:45 - Обновена 0



копирано

Григор Димитров играе в момента срещу канадеца Феликс Оже-Алясим в мач от втория кръг на турнира в Ротердам от категория ATP 500. В първия кръг хасковлията надигра в два сета друг млад канадски талант - Денис Шаповалов. Don't go anywhere... The fun is just getting started at ABN AMRO World Tennis Tournament



Dimitrov v Auger-Aliassime up next https://t.co/hOHmv2wMlX#abnamrowtt pic.twitter.com/FlQQM9c7vQ — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2020 Това е вторият двубой между Григор и 19-годишния канадец. През юни миналата година на турнира на трева в “Куинс Клъб” тийнейджърът спечели с 6:4, 6:4 в първия кръг на надпреварата. Миналият сезон бе много успешен за канадския талант, който достигна до три АТР финала и се изкачи от 108-о до рекордното в кариерата си 17-о място в ранглистата. Will @GrigorDimitrov be able to eliminate both Canadian best buddies back to back? ‍‍



Defeat @denis_shapo :

Defeat @felixtennis:



We’ve been excited all day for this one. #abnamrowtt pic.twitter.com/eNQ5Fv6W2w — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 12, 2020 ПЪРВИ СЕТ:



Григор бе първият сервиращ в мача и 28-годишният българин загуби първите две точки в откриващото си подаване. После обаче най-силният ни тенисист бе безупречен в следващите 4 точки и взе гейма на 30, като при 40:30 изпълни страхотно стоп-воле на мрежата, което не остави шансове на канадеца. Оже-Алясим спечели доста по-лесно първия си сервис-гейм - на нула, а Димитров бе безмилостен във второто си подаване, вземайки го без да даде точка на противника си, за да поведе с 2:1 в резултата.



Оже-Алясим спечели с лекота подаването си за 2:2, а в следващия гейм се сдоби и с първите точки за пробив в срещата. Това се случи след прекрасен форхенд по правата, който не остави шансове на българина - 15:40. Григор отрази първата точка за брейк с помощта на хубав сервис, но в следващото разиграване изкара топката в аут и първият пробив стана факт.



Канадецът обаче не успя да затвърди брейка. За първи път от началото на мача той показа колебания на свой сервис и Димитров се възползва от момента. Той се пребори за две поредни точки за пробив при 15:40 и реализира втората, като излъга излезлия на мрежата съперник с блестящ минаващ удар от бекхенд по диагонала - 3:3.



В седмия гейм за съжаление Григор "върна жеста" и след третия пореден пробив в срещата канадецът отново беше по-близо до спечелването на първия сет. Канадецът затвърди безпроблемно брейка, а Димитров го принуди да сервира за сета при 5:4. Хасковлията не успя да притисне противника си в десетия гейм и Оже-Алясим затвори първата част - 6:4.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3806 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2