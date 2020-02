Херта върна изгонен от Клинсман треньор

Треньорът на вратарите Жолт Петри ще се завърне в Херта Берлин. Това стана ясно само ден след напускането на старши треньора на столичани Юрген Клинсман. "Петри се завръща веднага", потвърдиха от Херта в сряда.

Zsolt #Petry is once again Hertha's goalkeeping coach, while Max #Steinborn has returned to his role with the U23s.#hahohe pic.twitter.com/ze0E6YG4ui