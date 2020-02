Лека атлетика Класни състезатели в овчарския скок на Диамантената лига в Юджийн 12 февруари 2020 | 16:51 - Обновена 0



Тази събота и Дуплантис, и Кендрикс поставиха рекорди. Дуплантис подобри световния, след като скочи 6.17 метра в Торун, а Кендрикс постави нов рекорд на Северна Америка в зала от 6.01 метра на друго състезание. Кендрикс спечели два диамантени трофея - през 2017 и 2019 г., годините, в които спечели и двете си световни титли.



View this post on Instagram A post shared by Sam Kendricks (@samkendricks) on Feb 12, 2020 at 4:57am PST Шведът и американецът обаче няма да са единствените звезди в овчарския скок на Диамантената лига в Юджийн. Бившият вече световен рекордьор Рено Лавийени ще участва за осми път в състезанието. Олимпийският шампион от Лонодн 2012 г. държи и рекорда на турнира, който е 6.05 м от 2015 г.



Бронзовият медалист от Световното в Доха през 2019 г. Пьотр Лисек (Полша), сънародникът му Павел Войчеховски, световен шампион от 2011 г., както и олимпийският първенец от Рио де Жанейро 2016 г. Тиаго Браз (Бразилия) също ще бъдат сред участниците в Юджийн.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 118

