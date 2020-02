Бокс Тайсън Фюри: Ако се откажа, до една година ще бъда мъртъв 12 февруари 2020 | 16:38 - Обновена 0



Както е известно, в последните години Фюри имаше проблеми с психичното здраве и изпадна в депресия след победата над Владимип Кличко през 2015-а. Той злоупотребяваше с алкохол и наркотици, драстично напълня и мислеше за самоубийство.



След две години и половина извън ринга обаче 31-годишният Фюри успя да се съвземе и да възкреси своята боксова кариера, прицелвайки се отново в световната титла.

Но дали действително е възстановен напълно? В интервю за Behind The Gloves Циганския крал заяви, че все още го мъчат мрачни мисли, когато се окаже, че няма какво да прави. Тайсън е плътно зает от понеделник до събота, но в неделя става страшно.



“Очаквам с нетърпение съботите. Сутрин правя дълъг крос, след това се занимавам с децата или с нещо друго. След това обаче идва неделята и тогава отново започвам да мисля за самоубийство, независимо дали съм на лагер или съм си вкъщи. Сякаш светът свършва и просто не искам да живея повече. Това е в неделя. Вечерта лягам и си мисля, че на другия ден е понеделник и мога да започна отначало. Обратно към залата, кафенето, после обяд и обратно при децата. Така живея. Рутината ме поддържа и живея. Ако напусна залата, ще бъда мъртъв в рамките на една година, това е сигурно”, заяви Фюри.

