В семейство Назарян само едно дете не тренира борба и за това си има основателна причина

Еди беше категоричен в последната си среща в Рим и донесе радост на цяла България, печелейки първи златен медал за страната ни в мъжката борба от 3 години насам.



Никой не се съмнява, че в семейство Назарян знаят как се печелят медали! Знаят как трудностите по пътя към върха преминават в сладкото опиянение от радостта. Сред 3 световни и 2 олимпийски титли (за Армения през 1996 г. и за България през 2000 г.) Армен Назарян трябва да е претръпнал. Само че този път е различно. Не той е на тепиха, а неговият наследник. И радостта най-вероятно е по-силна. Особено, докато Еди се заканва да повтори успехите на баща си!

И докато атмосферата, възгласите и аплодисментите в залата в Рим по време на финалната схватка поддържаха адреналина на Армен, който е неотлъчно до сина си и като треньор, в Армения едно майчино сърце със сигурност е тупкало ускорено.В семейство Назарян само едно дете не тренира борба и за това си има основателна причинаБившата актриса Инга - съпруга на олимпийския шампион и майка на новия европейски първенец, заяви, че е изключително горда от подвига на Еди!



"Аз съм най-щастливата майка на света! Гордея се с теб, мой шампионе!", написа тя в социалните мрежи минути след подвига на Назарян.

Освен отговорността да представя България пред света, 18-годишният борец трябва много да внимава, защото е следен от още чифт будни, палави очи с фамилия Назарян.



По-малкият син на Инга и Армен - Гриша, също уверено върви по стъпките на татко и батко. Той е само на 15 години и се бори в категория до 44 кг. На държавния шампионат в началото на февруари 2020 г. завоюва сребърен медал.

View this post on Instagram Брат за брата ! A post shared by Edmond Nazaryan (@edmond_nazaryan) on Jan 1, 2020 at 12:30pm PST Гриша е кръстен на големия приятел на семейство Назарян и един от основните "виновници" за привличането му в българския тим през 1996 г.- Гриша Ганчев.



По-малкият от наследниците на Армен очаквано е част от тима на ЦСКА и много се гордее с постижението на Еди.



"Най-добрият си!", пише Гриша в социалните мрежи.



"Какъвто бащата, такъв и синът!", добавя по-късно.

Без съмнение, след вчерашната победа, щастието е обзело и сърчицето на едно момиченце - 13-годишната Инеса. Армен и момчетата държат най-малкото дете в семейството далеч от залата по борба, за да има кой да прави компания на мама по време на дългите и изтощителни лагери, които чертаят пътя към върха.

