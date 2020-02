Лека атлетика Заяс и Уилсън изравниха постижение №1 за 2020 г. в скока на височина, Магучих с нова победа 12 февруари 2020 | 12:52 - Обновена 0



Кубинецът Луис Заяс добави три сантиметра към личния си рекорд и спечели с 2.33 метра турнира за скок на височина в Банска Бистрица. Шампионът от Панамериканските игри се изравни и на първото място в световната ранглиста за сезона. Със същия резултат втори в Банска Бистрица се нареди бахамецът Джамал Уилсън, който също се изравни на първото място в световната ранглиста за сезона.Сребърната световна медалистка от Доха 2019 при жените Ярослава Магучих продължи победния си ход през 2020 г. 18-годишната украинка, която по-рано през сезона постави нов световен рекорд за девойки под 20 години от 2.02 метра, спечели състезанието с 1.96 метра. Тройката допълниха нейните сънароднички Ирина Герасченко и Юлия Левченко с по 1.93 метра. Герасченко се справи от първи път с тази височина, а Левченко от трети. 0



