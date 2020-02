Турнирът в Дубай става все по-интересен

Финалистката на тазгодишното Открито първенство на Австралия Гарбинье Мугуруса взе “уайлд кард” за турнира в Дубай, който започва на 17 февруари и се очертава да бъде доста силен. Освен бившата №1 в света и носителка на 2 титли от “Големия шлем” Мугуруса, за трофея в Дубай ще се борят още 6 представителки на Топ 10 на ранглистата на WTA. Сред съперничките на испанката в Дубай ще бъдат Симона Халеп, Каролина Плишкова, Елина Свитолина, Белинда Бенчич, шампионката на Australian Open София Кенин и Кики Бертенс, а своето завръщане в професионалния тенис в този турнир ще направи и белгийката Ким Клайстерс.

