"Ел Хефе" Белтран дърпал конците в измамната схема на Хюстън през 2017 г.

Белтран, който в онази година играеше последния сезон в 20-годишната си кариера във Висшата лига, беше единственият поименно посочен играч в доклада на комисионера Роб Манфред, публикуван в началото на годината. В резултат в средата на януари бившият аутфилдер загуби получената през ноември работа като мениджър на Ню Йорк Метс още преди да е водил отбора дори в един мач.



"Усещаш, че си съучастник в обир и сега седиш на задната седалка в колата за бягство. Никога не си възнамерявал да ставаш част от престъпление. Но вратите са заключени, шофьорът ускорява и ти не можеш да се измъкнеш." Такава метафора е използвал един от тогавашните съотборници на Белтран, говорил пред The Athletic. За да придобие съвсем мафиотски облик историята, са разкрити и някои от прякорите на пуерториканеца, с които по-младите играчи го наричали: Ел Хефе (от исп. El Jefe – Шефа), Кръстника, Краля, Алфа мъжкаря.



Двама от източниците разказват, че в някакъв момент от сезона опитният и уважаван кетчер на Астрос Брайън Маккан отишъл при Карлос Белтран и му казал, че "трябва да спре". "Той го пренебрегна и принуди всички да му се подчиняват – твърдят анонимните бейзболисти. – Какво може да направиш, ако си млад играч в тима и този човек ти каже: "Ние правим това. Ти с нас ли си?"



