Глобиха Милик за симулацията срещу Лече

Нападателят на Наполи Аркадиуш Милик беше наказан с парична санкция от Дисциплинарната комисия на Серия “А” заради симулация в двубоя срещу Лече през уикенда, загубен от неговия тим с 2:3. Полският национал симулира в 73-ата минута в наказателното поле на гостите, а съдията му показа жълт картон. Дисципът обаче разгледа още по-подробно ситуацията и присъди глоба от 2000 евро за Милик.

Milik punished for diving



The Disciplinary commission has fined Napoli forward Arkadiusz Milik for “simulation” in the opponent’s penalty area during the match against Lecce.

[football-italia] #SerieA