Затвор грози футболна шефка (видео)

View this post on Instagram

Футбольний клуб "Lion" Львів. На днях на офіційному Youtube-каналі клубу з'явилось online-відео презентації гравців та власне клубу. Так що це за клуб? Це поки що аматорський клуб, але з професійним підходом, директором якого є Ірина Морозюк дружина екс-футболіста Динамо Київ Миколи Морозюка, який на даний момент грає у першій лізі в Туреччині. Сам Морозюк є амбасадором клубу. Lion має ціль за 5 років стати професійним і вийти в другу лігу (хоча в жовтні як тільки з'явилась інформація про клуб, говорилось про УПЛ через 5 років). Гравці підписали напівпрофесійний контракт європейського стандарту. За контрактом хлопці не мають зарплати, лише бонуси. В планах у клубу допомагати не лише собі, а й львівському футболу, тому вони готові прийняти охочих юнаків. Команда гарно екіпірована. Роботи ще багато, як і багато невирішених проблем, але і Рим не зразу будувався. Фінанси не безмежні, проте керівництво повідомило, що буде доцільно використовувати кожен гривень. Приємно, що футбол в місті Лева розвивається. Lion - клуб з великими амбіціями. TheGoalpost вважає, що це чудовий проєкт і сподівається, що таких проєктів по всі україні буде багато, хто як не ми самі зможемо підняти наш футбол на кращий рівень. #ліон #lion #львів #lviv #футбол #football #морозюк #moroziuk #іринаморозюк #миколаморозюк #thegoalpost

A post shared by THE GOALPOST (@the.goalpost) on Feb 9, 2020 at 2:48am PST