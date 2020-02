Лека атлетика Вархолм потвърди, че ще се бори за две европейски титли в Париж 11 февруари 2020 | 16:06 - Обновена 0



Двукратният световен шампион на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм потвърди намерението си да атакува два златни медала на Европейското първенство по лека атлетика в Париж от 25 до 30 август. “Обичам предизвикателствата и дубъл в Париж ще бъде трудно такова. Вече опитах в Берлин през 2018 г. и стигнах до финал (б.а. Вархолм завърши осми на 400 метра и спечели титлата на 400 м/пр). Научих, че това е трудно, но възможно - знам, че мога да се справя по-добре в Париж”, сподели норвежецът, който е и европейски рекордьор на 400 м/пр.

View this post on Instagram A post shared by Karsten Warholm (@kwarholm) on Jan 5, 2020 at 9:14am PST Графикът за континенталния форум също е доста труден за Вархолм. Полуфиналите на 400 м/пр са сутринта в деня, в който е финалът на 400 метра. Вархолм опита подобен дубъл и през 2017 г. на Европейското първенство за младежи под 23 години, когато бяга 6 пъти за четири дни. През 2015 г. пък той участва на 400 метра и десетобой на Европейското първенство за юноши под 20 години.



“Харесва ми да бягам в Париж, новата писта е много приятна. Стадионът е винаги пълен и публиката дава на атлетите добри вибрации. Наистина очаквам Европейското с нетърпение. Интересът към леката атлетика в Норвегия е огромен тези дни с няколко атлети, които се представят много добре. Много норвежки фенове ще дойдат да ни подкрепят, ще се чувствам като у дома”, допълни Вархолм.

