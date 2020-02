Тенис Феликс Оже-Алиасим е следващото препятствие пред Григор в Ротердам 11 февруари 2020 | 14:52 - Обновена 0



В среща от първия кръг 19-годишният Оже-Алиасим се наложи над германеца Ян-Ленард Щруф с 6:3, 1:6, 6:3. Срещата продължи два часа и беше решена след ключов пробив за 5:3 във финалния сет, който дойде след двойна грешка на Щруф.

Rivincita presa!

Felix Auger-Aliassime ha battuto il tedesco Struff per 6-3 1-6 6-3 vendicando la sconfitta in ATP Cup.

Ora in tabellone una super sfida: Auger-Aliassime Dimitrov



( @TennisTV)pic.twitter.com/x1SceCbMYx — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) 11 февруари 2020 г. Оже-Алиасим ще бъде вторият канадец, който Димитров среща в холандския град. В понеделник той победи поставения под номер 8 Денис Шаповалов.



