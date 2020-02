Григор Димитров: Спомням си всичко от първия ми мач в Ротердам

Най-силният български тенисист в историята Григор Димитров започна осмото си участие на АТР 500 турнира н Ротердам с победа и спази традицията никога да не губи на старта в зала "Ахой".

Той надигра осмият поставен Денис Шаповалов от Канада с 6:3, 7:6(3) в своя мач №20 в нидерландския град.





Григор Димитров се яви с голямо закъснение на пресконференцията си след победата над осмия поставен Денис Шаповалов на тенис турнира от категория АТР 500 в Ротердам. Българинът беше пресипнал и след два въпроса на английски заяви, че не може да говори поради проблеми с гласа. Въпреки очевидния дискомфорт, Димитров не отказа да говори пред БНР за мача, спомените си от първото му участие в Нидерландия през 2009 година и за ролята се на капитан на България за АТП Къп в Сидни.

„Добър мач направих. Той сервира много добре, трябваше да внимавам с ретурите, трябваше да използвам всеки един момент. Спечелих всички важни точки. Останалото си беше рутинност и опит“, започна Григор.

