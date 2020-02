UFC се отрече от елитен борец

UFC се отрече от руската звезда в борбата Билал Махов, който даде положителен допинг тест. В предварителните информации сред медиите беше обявено, че 3-кратният световен шампион в свободния стил има договор с организацията.

#Olympic Medalist Bilyal #Makhov Just Signed With UFC. Will Compete at Heavyweight. pic.twitter.com/c8iBODwyU9