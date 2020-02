Бейзбол МЛБ планира плейофи в риалити формат, отбори ще си избират съперник по телевизията 11 февруари 2020 | 09:26 0



Новината съобщи в. "Ню Йорк Поуст", а детайлите разкри ESPN, позовавайки се на свои източници от МЛБ. Намерението е от 2022 г. за плейофите да се класират по седем отбора от двете лиги – Американската и Националната. Това ще са трите дивизионни шампиона и четири тима с "уайлд кард".



Отборът с най-добър баланс във всяка лига ще стартира битката за титлата директно от дивизионните серии във II кръг. Другите два победителя в дивизиите плюс "уайлд кард" тимът с най-добри показатели ще получават правото да домакинстват всички мачове от серии във формат "2 от 3" срещу другите три допълнителни участника в I кръг.



How do you feel about the potential changes to the MLB postseason? pic.twitter.com/7B2dNhVeMx — theScore (@theScore) February 10, 2020

Тук започва новаторската част от идеята за пълно преобразяване. Веднъж щом редовният сезон приключи и станат ясни всички отбори в плейофите, ще се излъчва специално ТВ предаване на живо, в което някои от отборите сами ще посочват съперника си. Шоуто ще протича по следния начин:



1. Дивизионният шампион с втория най-добър баланс ще посочи свой опонент измежду трите отбора с "уайлд кард", които няма да домакинстват серия;



2. Дивизионният шампион с най-слаб баланс ще посочи свой опонент измежду другите два отбора с "уайлд кард", които няма да домакинстват серия;



3. "Уайлд кард" отборът с най-добър баланс ще играе срещу останалия неизбран от трите други тима.



Впоследствие победителите от първите две серии ще играят помежду си във II кръг, а победителят от третата ще се изправи срещу почивалия на старта шампион в редовния сезон на лигата.



So this is basically what the @MLB postseason last season would’ve had wow the Mets low key could’ve made it to the CS pic.twitter.com/U7AZkKLEXK — NiQuil Padlock (@NiQuil2) February 11, 2020

Според изнесената информация мотивите за готвените промени са два: да бъде привлечен по-голям интерес от феновете и да се увеличи приходът на МЛБ от телевизионни права, включително за новото риалити шоу.



За да влезе в сила, предложението за драстично изменение на плейофите трябва да бъде одобрено от асоциацията на професионалните бейзболисти (MLBPA). Настоящият колективен трудов договор на Мейджър лийг изтича след края на първенството през 2021 г.



