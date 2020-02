Италия Тоти обяви новото си начинание 10 февруари 2020 | 21:41 - Обновена 0



копирано



Легендата на Рома Франческо Тоти разкри, че стартира две свои скаутски, мениджърски и консултантски агенции, насочени към футболните клубове и играчи. Това той стори посредством социалните мрежи. “С голяма гордост обявявам, че основах две агенции за консултации и услуги, насочени към клубовете и играчите. Те са базирани в Рим и са казват съответно CT10 и IT Scouting”, написа Тоти. Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020 Световният шампион с Италия от Мондиал 2006 винаги е твърдял, че иска да се занимава с футбол и след края на състезателната си кариера. За кратко той беше част от ръководното тяло на Рома, но напусна заради несъгласия с други шефове в римския клуб. На пресконференцията си, чрез която обяви това свое решение, той призна, че обмисля да се посвети на намирането на талантливи футболисти. Световният шампион с Италия от Мондиал 2006 винаги е твърдял, че иска да се занимава с футбол и след края на състезателната си кариера. За кратко той беше част от ръководното тяло на Рома, но напусна заради несъгласия с други шефове в римския клуб. На пресконференцията си, чрез която обяви това свое решение, той призна, че обмисля да се посвети на намирането на талантливи футболисти.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 811 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1