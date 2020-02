Тенис Очаквайте на живо: Григор Димитров - Денис Шаповалов 10 февруари 2020 | 19:21 0



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Денис Шаповалов в 1/16-финалите на турнира от сериите АТР 500 в Ротердам. Началният час е малко след 20:30. Григор ще се опита да изтрие разочарованието от двете му поредни поражения срещу по-непретенциозни противници в лицето на Томи Пол и Грегоар Барер съответно във вторите кръгове в Австралия и Монпелие. “OH COME ON!" @denis_shapo takes on @GrigorDimitrov TONIGHT at the @abnamrowtt! pic.twitter.com/RA1icR3LHU — ATP Tour (@atptour) February 10, 2020 Ротердам традиционно е един от успешните турнири на Димитров, като той именно там игра финал за последен засега път - през 2018-а, когато отстъпи на Роджър Федерер. В холандския град Григор има общо три четвъртфинала и само една загуба в първи кръг от седем предишни участия. Шаповалов направи силно участие в ATP Cup, побеждавайки Александър Зверев и Стефанос Циципас, като загуби в три сета от Новак Джокович и Алекс де Минор. Талантливият канадец обаче загуби във втория кръг в Оклънд от Юго Умбер, а после и в първия рунд на Australian Open от Мартон Фучович. В Монпелие той, заедно с Димитров, станаха част от “деня на изненадите”, тъй като отпадна от Вашек Поспишил. Grigor Dimitrov practicing at #abnamrowtt



(: niek.tb IG) pic.twitter.com/KeYMhIDRI8 — Krasimir (@lobdowntheline) February 8, 2020 Схемата на турнира в Ротердам е толкова силна, че 23-ият в световната ранглиста Димитров не е сред поставените осем състезатели - това са Медведев, Циципас, Гаел Монфис, Давид Гофен, Фабио Фонини, Роберто Баутиста-Агут, Андрей Рубльов и Шаповалов.

1