Влиянието на Анчелоти вече се усеща в Евертън

@Everton have lost 1 of 8 PL games since Carlo Ancelotti’s first in charge on December 26.



Most PL points – last 8 games:

24 Liverpool

17 EVERTON

16 Man City

16 Southampton

14 Watford

12 Chelsea#EVECRY pic.twitter.com/ykPJuvTYW5 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 8, 2020

"Qualifying for Europe is the target. Since I arrived the team have done a fantastic job, and I appreciate their effort"



- @Everton boss Carlo Ancelotti#EVECRY pic.twitter.com/QKomupGXnr — Premier League (@premierleague) February 8, 2020

"This place is a family."



"Our ambition is to give happiness to the supporters."



Carlo Ancelotti has managed the biggest sides in world football...



Now he's all in on the Everton project



@DesKellyBTS pic.twitter.com/ULMAzq4W04 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 8, 2020

Когато си спечелил Шампионската лига три пъти като треньор, думите ти имат тежест. След пристигането на Карло Анчелоти в Евертън през декември само Ливърпул е спечелил повече точки във Висшата лига от градския му съперник.Причина за подобряването на формата на отбора е по-скоро спокойствието, което наложи италианеца, а не някакви драстични промени. Малко сърдечност и хумор също допринасят след почти роботизирания Марко Силва , който бе уволнен, след като тимът стигна до зоната на изпадащите в началото на декември.Преди победата над Уотфорд преди десет дни бившият треньор на Милан Челси се пошегува с Тио Уолкот , като му каза: "Тио, разрешено ти е да вкарваш голове"."Разсмя ме и се отпуснах", коментира Уолкот, който след тази реплика отбеляза победния гол срещу Уотфорд в 90-ата минута, а след това заяви, че Анчелоти и бившия му мениджър в Арсенал Арсен Венгер си приличат: "И двамата постоянно казват неща, които те карат да се замислиш".В период, в който градският съперник се е устремил към първа титла от 30 години, лидерството на Анчелоти вече оказва ефект на " Гудисън Парк ". Част от чара на италианеца идва от комбинацията между отлично отношение към футболистите и постоянен глад за подобрения.Стигнал до върха на Европа с Милан и Реал, наскоро специалистът трябваше да обяснява, че не е само треньор, който добавя липсващото звено към звездни отбори. Той напомни за времето си в Парма в началото на кариерата си.Въпреки че той не демонстрира емоции на тъчлинията, Карло води тренировките на тима с шапка и свирка, заедно със сина си Давиде и Дънкан Фъргюсън. Заниманията са кратки и конкретни за разлика от разточителните тренировки под ръководството на Силва, от които на играчите им беше писнало. Освен това усещането не е за контрол върху всеки елемент, като футболистите не са задължени да ядат в специфично време.Отборният дух и приятелската атмосфера за важни за Анчелоти, който позволява късни излизания, ако играчите са готови за работа на следващия ден. "Можеш да си напълно релаксиран около Карло и да си говориш с него, но видяхме другата му страна на мача с Уест Хам (на почивката Анчелоти изнася реч на висок глас). Той го има в себе си, но присъствието му в съблекалнята носи спокойствие", споделя Уолкот.Това бе очевидно след равенството 2:2 с Нюкасъл , когато Евертън допусна два гола в самия край. Вместо да засипе играчите с критики, той напомни за неговия Милан, който изпусна преднина от три гола срещу Ливърпул на финала в Шампионската лига през 2005 г. "Има неща във футбола, които не можеш да контролираш", коментира той.Успехите на Анчелоти до този момент дойдоха, след като опрости начина на игра на тима и разчиташе на тези, които вече са се наложили в отбора. Италианецът върна някои играчи, които бяха забравени от Силва. 60-годишният специалист още с пристигането си подчерта силата на състава.Футболистите усетиха доверието му, след като той не прибърза да прави трансфери през януари. Друг плюс беше фактът, че даде по-големи отговорности на Дънкан Фъргюсън, който вдигна отбора в трите мача, в които беше временен мениджър.Именно шотландецът промени схемата от 4-2-3-1, която ползваше Силва, на 4-4-2, която е предпочитана формация и от Анчелоти. От тогава италианецът промени малки неща, като накара играчите по фланговете да влизат към центъра и позволи на крайните бранители по-често да се включват в атаките.Изискванията на Карло доведоха до подобрение в точките, отбелязаните голове и ударите към вратата на съперника. Както се видя срещу Кристъл Палас в събота, все още има периоди, в които нещата не се развиват по план. На моменти имаха проблеми с изнасянето на топката от защитата, а след контузията на Бернард загуби ритъма си.Анчелоти говори за това как отборът му понякога се "обърква", но сегашната пауза в първенството ще му позволи да работи върху проблемите и след това Евертън може да атакува Европа. “Месец след пристигането ми трябва да съм доволен. Играчите и щабът свършиха фантастична работа. Лига Европа трябва да е целта ни”, коментира наставникът.Тези, които бяха най-облагодетелствани от назначаването на италианеца, изглежда са Доминик Калвърт-Люин Ричарлисон . Дънкан Фъргюсън ги пусна като двойка в атака в първия си мач начело на тима, а двамата се разписаха при победата над Челси.Калвърт-Люин отбеляза шест гола в деветте мача под ръководството на Анчелоти. Формата на 22-годишния нападател, който отбеляза победния гол за Англия на световното до 20 години през 2017 г., накара треньорът да заяви, че той може да стане основен играч и за представителния тим. Ричарлисон бързо се превърна в основна фигура за треньора, а в събота отбеляза 11-ия си гол през този сезон. "Допълваме се. Разбираме се отлично и извън терена", споделя Калвърт-Люин.Техните голове може да се окажат решителни в борбата на Евертън за европейски футбол, особено в момент, в който Манчестър Юнайтед Тотнъм са без контузените си нападатели Маркъс Рашфорд Хари Кейн . "Карамелите" имат само една загуба в осемте мача на Анчелоти в първенството и тя бе при гостуване на шампиона Манчестър Сити . След паузата обаче отборът ще бъде подложен на сериозен тест, тъй като в поредни мачове ще се изправи срещу Арсенал, Ман Юнайтед, Челси и Ливърпул.Основите, положени от Анчелоти, обаче вече насадили увереност и доверие в играчите, което може да се окаже решителен фактор. "Всички знаем къде искаме да бъдем и това е Европа. В най-добрата позиция сме от началото на сезона и трябва да си вярваме", казва още Калвърт-Люин за амбициите на тима.