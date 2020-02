Бокс Джошуа рапира, а фен предлага това да е песента, с която да излезе в мача с Кобрата (видео) 10 февруари 2020 | 16:15 - Обновена 0



След като бе представен от Лиса Мафия, Джошуа зае централно място на сцената, за да изпълни своята част. Феновете в публиката и VIP гостите очевидно бяха впечатлени от изпълнението му, защото “задръстиха” с коментари “Туитър” профила на Garage Nation.



Някои дори дадоха предложение това да е песента, на която Джошуа да излезе на ринга в следващия си мач. А друг добави: “Имам чувството, че е бил рапър в предишния си живот.”

Turn up the bassline. I got 21 seconds to chat this rhyme in time pic.twitter.com/OFnna4CuHF — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) February 9, 2020 30-годишният Антъни Джошуа се подготвя за бой с Кубрат Пулев, който е претендент за титлата му на IBF. Британецът иска да зарадва сънародниците си и настоява двубоят да е във Великобритания, но Пулев предпочита да е на неутрална територия.



