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Волейбол

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи (галерия)

10 февруари 2020 | 11:58 - Обновена
Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи (галерия)
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Националът Розалин Пенчев и неговият Белогорие (Белгород) записаха 7-а победа в руската Суперлига.

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи@@@

Волейболистите на Борис Колчин надделяха като домакини над водения от бившия национален селекционер Камило Плачи Факел (Новий Уренгой) с 3:2 (22:25, 21:25, 25:22, 25:20, 15:12) в мач от 17-и кръг.

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи@@@

Белогорие е 8-и във временното класиране с 20 точки (7 успеха, 9 загуби), Факел е 5-и с 32 точки (9 победи, 6 загуби).

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи@@@

Розалин Пенчев изигра много добър мач, като се записа с 12 точки (1 ас, 50% ефективност в атака, 30% перфектно и 60% позитивно посрещане).

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи@@@

Над всички бе Дражен Лубурич със страхотните 34 точки (4 аса, 1 блок, 63% ефективност в атака).
Дражен Лубурич / фото: belogorievolley.ru
Антон Семишев добави 14 точки (1 ас, 1 блок).

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи@@@

За Факел Денис Богдан завърши с 28 точки (3 аса, 3 блока), Дмитрий Волков се отчете с 20 точки (1 ас).

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи@@@

В следващия кръг Белогорие почива, Факел играе срещу Динамо (Москва) - на 15 февруари (събота).

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи@@@

БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) - ФАКЕЛ (НОВИЙ УРЕНГОЙ) 3:2 (22:25, 21:25, 25:22, 25:20, 15:12)
БЕЛОГОРИЕ: Сергей Багрей 3, Дражен Лубурич 34, РОЗАЛИН ПЕНЧЕН 12, Павел Тетюхин 2, Сергей Рохин 4, Сергей Червяков 11 - Артьом Зеленков-либеро (Александър Воропаев 1, Кирил Пиун 3, Антон Семишев 14, Максим Максименко-либеро)
Старши треньор: БОРИС КОЛЧИН
ФАКЕЛ: Игор Колодинский 2, Кристиан Падар 4, Дмитрий Волков 20, Денис Богдан 28, Александър Гуцалюк 7, Никита Стуленков 2 - Ерик Шоджи-либеро (Дмитрий Коленковский, Андрей Ананиев 2, Сергей Антипкин 1, Иля Петрушов, Александър Кимеров 12)
Старши треньор: КАМИЛО ПЛАЧИ.

Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи@@@



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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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