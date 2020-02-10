Розалин Пенчев и Белогорие с невероятен обрат срещу Факел на Камило Плачи (галерия)

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Волейбол
Националът Розалин Пенчев и неговият Белогорие (Белгород) записаха 7-а победа в руската Суперлига.
3:2 (22:25, 21:25, 25:22, 25:20, 15:12) в мач от 17-и кръг.
Над всички бе Дражен Лубурич със страхотните 34 точки (4 аса, 1 блок, 63% ефективност в атака).
Дражен Лубурич / фото: belogorievolley.ru
Антон Семишев добави 14 точки (1 ас, 1 блок).
БЕЛОГОРИЕ: Сергей Багрей 3, Дражен Лубурич 34, РОЗАЛИН ПЕНЧЕН 12, Павел Тетюхин 2, Сергей Рохин 4, Сергей Червяков 11 - Артьом Зеленков-либеро (Александър Воропаев 1, Кирил Пиун 3, Антон Семишев 14, Максим Максименко-либеро)
Старши треньор: БОРИС КОЛЧИН
ФАКЕЛ: Игор Колодинский 2, Кристиан Падар 4, Дмитрий Волков 20, Денис Богдан 28, Александър Гуцалюк 7, Никита Стуленков 2 - Ерик Шоджи-либеро (Дмитрий Коленковский, Андрей Ананиев 2, Сергей Антипкин 1, Иля Петрушов, Александър Кимеров 12)
Старши треньор: КАМИЛО ПЛАЧИ.
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