Баскетбол

Всички носители на Купата на България по баскетбол за мъже

09 февруари 2020 | 20:10 - Обновена
Всички носители на Купата на България по баскетбол за мъже
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Всички носители на Купата на България по баскетбол за мъже:

година клуб треньор
2020 Левски Лукойл Константин Папазов
2019 Левски Лукойл Константин Папазов
2018 Рилски спортист (Самоков) Людмил Хаджисотиров
2017 Берое (Стара Загора) Любомир Минчев
2016 Рилски спортист (Самоков) Росен Барчовски
2015 Черно море Порт Варна Драган Баич
2014 Левски (София) Константин Папазов
2013 Лукойл Академик (София) Сашо Везенков
2012 Лукойл Академик (София) Марин Докузовски
2011 Лукойл Академик (София) Йовица Арсич
2010 Левски (София) Константин Папазов
2009 Левски (София) Константин Папазов
2008 Лукойл Академик (София) Желко Лукаич
2007 Лукойл Академик (София) Марин Докузовски
2006 Лукойл Академик (София) Константин Папазов
2005 ЦСКА (София) Росен Барчовски
2004 Лукойл Академик (София) Слободан Николич
2003 Лукойл Академик (София) Петко Маринов
2002 Лукойл Академик (София) Петко Маринов
2001 Левски (София) Константин Папазов
2000 Черно море (Варна) Симеон Варчев
1999 Черно море (Варна) Симеон Варчев
1998 Черно море-Соди (Варна) Симеон Варчев
1997 Славия-ВИС 2 (София) Росен Барчовски
1996 Плама (Плевен) Дарин Великов
1995 Компакт (Димитровград) Петко Маринов
1994 ЦСКА (София) Румен Пейчев
1993 Левски-Тотел (София) Миле Протич
1992 ЦСКА (София) Румен Пейчев
1991 ЦСКА (София) Румен Пейчев
1990 ЦСКА (София) Петко Маринов
1989 ЦСКА (София) Петко Маринов
1988 Балкан (Ботевград) Иван Андреев
1987 Балкан (Ботевград) Иван Андреев
1986 Балкан (Ботевград) Иван Андреев

efbet Купа на България: Левски Лукойл - Балкан (Ботевград)@@@

1985 ЦСКА Септемврийско знаме Петко Маринов
1984 ЦСКА Септемврийско знаме Петко Маринов
1983 Левски-Спартак (София) Георги Димитров
1982 Левски-Спартак (София) Георги Димитров
1981 ЦСКА Септемврийско знаме Омуртаг Кузманов
1980 ЦСКА Септемврийско знаме Нико Грозев
1979 Левски-Спартак (София) Петър Симанов
1978 ЦСКА Септемврийско знаме Цвятко Барчовски
1977 ЦСКА Септемврийско знаме Цвятко Барчовски
1976 Левски-Спартак (София) Антон Кузов
1975 Черноморец (Бургас) Динко Хаджидинев
1974 ЦСКА Септемврийско знаме Цвятко Барчовски
1973 ЦСКА Септемврийско знаме Цвятко Барчовски
1972 Левски-Спартак (София) Антон Кузов
1971 Левски-Спартак (София) Антон Кузов
1970 Балкан (Ботевград) Иван Колев
1969 Левски-Спартак (София) Антон Кузов
1968 Спартак (София) Петър Симанов
1967 Спартак (София) Петър Симанов
1966 Локомотив (София) Методи Томовски
1965 Черноморец (Бургас) Динко Хаджидинев
1964 ВИФ (София) Кирил Семов
1963 ЦДНА (София) Людмил Катерински
1962 ЦДНА (София) Илия Асенов
1959 Славия (София) Иван Владимиров
1956 Транспортен техникум (София) Георги Павлов
1955 ЦДНА (София) Людмил Катерински
1954 Академик (София) Божидар Такев
1953 ЦДНА (София) Людмил Катерински
1952 Академик (София) Божидар Такев
1951 Спартак (София) Петър Симанов
Снимки: Владимир Иванов, Sportal.bg

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 360

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2020 правец
(Гост) 1
отговор
09 февруари 2020 | 20:16

вие изобщо не сте левски а парите 12 милиона кога ще връщате Рейтинг: 0 2 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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