Гатузо: Играчите ми бяха психически нестабилни

Старши треньорът на Наполи Дженаро Гатузо бе крайно разочарован от представянето на своя отбор при домакинската загуба с 2:3 от Лече в Калчото. Неаполитанците бяха в серия от три поредни победи във всички турнири, но допуснаха изненадващо поражение от новака Лече насред "Сан Паоло".

"Проблемът е, че играчите ми бяха психически нестабилни. Около Джанлука Лападула винаги имаше по трима наши защитници, но всеки път той успяваше да си овладее топката и организира атака. Бяхме твърде пасивни в защита. Опитах да обърнем мача и пуснах още офанзивни играчи, но бяхме твърде хаотични и не затстрашихме съперника. В първите 30 минути имахме 5-6 чисти положения за гол, но при първия натиск, се огънахме. Наполи изглеждаше уплашен", коментира Гатузо пред “Скай Италия”.

