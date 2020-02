Хеттрик за Монфис в Монпелие

За французина, който бе поставен под номер 1 в схемата на турнира, това е девети трофей в турнири на АТP след изиграни общо 30 финала. За Поспишил, който в момента заема 132-о място в световната ранглиста, това бе едва втори финал на сингъл в турнири на Асоциацията на тенис играчите след този във Вашингтон през 2014 година, когато отстъпи пред сънародника си Милош Раонич.

Congratulations @Gael_Monfils for your win at @OpenSuddeFrance https://t.co/PMNNcDUNba