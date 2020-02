Юве и Рамзи може да се разделят през лятото

Полузащитникът на Ювентус Аарън Рамзи може да напусне отбора през лятото, съобщава Tuttosport.

Уелсецът е недоволен, че получава малко игрово време, което е станало причина той да се замисли за евентуално ново предизвикателство през следващия сезон. Старши треньорът Маурицио Сари се надява халфът да успее да влезе във форма за 1/8-финалите на Шампионската лига.

Juventus are already planning on selling midfielder Aaron Ramsey, just one year after signing him as a free transfer from Arsenal. [Tuttosport] pic.twitter.com/uSYNZSkV5S