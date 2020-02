ММА Джон Джоунс удължи легендарната си шампионска серия след сериозен тест на UFC 247 09 февруари 2020 | 08:26 - Обновена 0



(26-1 MMA, 20-1 UFC) удължи легендарната си серия от шампионски защити с победа чрез единодушно съдийско решение в иначе изключително оспорвана главна битка срещу претендента Доминик Рейес (12-1 MMA, 6-1 UFC) на UFC 247. Кралят на лека-тежка категория продължава да властва, но четвъртият в ранглистата се постара да го принуди да трепери до последния момент в очакване на оценките на съдиите.

Те присъдиха 48-47, 48-48 и 49-46 в полза на шампиона, въпреки че дуелът бе наистина много динамичен и равностоен, като това бе само едно от няколкото противоречиви решения по време на галавечерта. Особено любопитно бе решението на един от съдиите - Джо Солис - да отбележи 4:1 рунда в полза на Джоунс, което дори треньорският му щаб не смяташе за реално по време на самия двубой. Същият този Солис вбеси американските коментатори, начело с най-популярния глас в ММА Джо Роугън, когато присъди победа с 3-0 рунда за Андре Юъл над Джонатан Мартинес, а трябваше да е точно обратното в един от първите двубои на галавечерта.



Всички резултати от UFC 247



В първите три рунда на основното събитие Рейес нанесе повечето значими удари (съотношение три към едно) и няколко пъти провокира шампиона да изпадне в глуха защита.

В същото време претендентът се отбраняваше отлично от тейкдауни и бе повален само веднъж, като и в този случай се изправи моментално. Джоунс бе по-активен в четвъртия и петия рунд и нараняваше съперника си главно с кикове, като му бе разкървавил и лявата вежда. В крайна сметка историческата серия на Джон продължи, но за втори пореден път съперниците му не само издържат всичките пет рунда в октагона с него, а и създават дебат за легитимността на победите му.





