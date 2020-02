ММА Шевченко прегази поредната претендентка на UFC 247 09 февруари 2020 | 07:11 - Обновена 0



копирано

(19-3 MMA, 8-2 UFC) продължи безкомпромисната си доминация в категория "муха" на UFC и нокаутира в самото начало на третия рунд претендентка номер 1 в дивизията Кейтлин Чукагян (13-3 MMA, 6-3 UFC) на голямата галавечер в Хюстън UFC 247. Представителката на Киргизстан записа пета поредна победа, общо шеста с нокаут (тя има и 7 със събмишън), като в нито една секунда от битката не изпускаше контрола върху събитията.

And STILL!



Valentina Shevchenko defends her title with 3rd-round TKO. pic.twitter.com/U03BfYyiRQ — theScore (@theScore) February 9, 2020 Неповторимата Валентина Шевченкопродължи безкомпромисната си доминация в категория "муха" на UFC и нокаутира в самото начало на третия рунд претендентка номер 1 в дивизията Кейтлин Чукагянна голямата галавечер в Хюстън UFC 247. Представителката на Киргизстан записа пета поредна победа, общо шеста с нокаут (тя има и 7 със събмишън), като в нито една секунда от битката не изпускаше контрола върху събитията.

AND STILL! Valentina Shevchenko beats Katlyn Chookagian via 3rd round TKO. #UFC247 pic.twitter.com/DbWYs8Ke1G — SPORTbible (@sportbible) February 9, 2020 Двете започнаха с размени на лоукикове върху водещия крак, като началото бе сравнително предпазливо от дистанция. Шевченко пласира комбинация десен-ляв прав и продължи с лоукикове, преди да изненада със спининг-бек-фист. Претендентката също се стараеше да бъде успешна с лоукиковете, но биваше наказвана винаги когато скъси разстоянието до опонентката си. Шампионката прихвана крака на съперницата си и осъществи тейкдаун, влизайки от самото начало в пълен гард една минута преди края. Чукагян използваше гъвкавостта на краката си за защита, но бе зверски разкървавена над лявата си вежда от десен лакът на киргизстанката. Кръвта продължаваше да тече над окото на Чукагян и в началото на следващия рунд, а Шевченко вкара хубав ляв кик в торса, а после и спининг такъв, който изтласка назад опонентката й. Чукагян пропускаше често със своите опити за кикове, докато шампионката бе намерила своята правилна дистанция.



Валентина продължи да налага водещия крак на американката, който бе сериозно зачервен. Последва и ляв спининг хайкик в актива на Шевченко, която бързо направи нов тейкдаун при оставащи 1:45 минути до края. За разлика от предния път, сега шампионката не можа да приложи граунд-енд-паунд и да нанесе още поражения по лицето на претендентката, но си осигури увеличаване на предимството в битката.

Бърз тейкдаун с препъване на Шевченко започна третия рунд, като Валентина приложи зловещ граунд-енд-паунд от позиция "крусификс" с удари тип "чук", което провокира реферът Джейкъб Монталво да се намеси и да маркира ТКО.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 341

1