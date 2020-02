ММА Джон Джоунс: Няма нищо специално в Адесаня 08 февруари 2020 | 23:37 0



копирано





Джоунс и Адесаня имат насрочени важни двубои, в които ще защитават титлите си в респективно полу-тежката и средната категория на UFC. “Кокала” ще се бие късно днес срещу Доминик Рейес. Адесаня ще трябва да се справи със кубинското страшилище Йоел Ромеро на 7 март. Едно от най-разпознаваемите имена в Смесените бойни изкуства - Джон Джоунс продължава да не разпознава впечатляващ за него боец в лицето на Израел Адесаня.Джоунс и Адесаня имат насрочени важни двубои, в които ще защитават титлите си в респективно полу-тежката и средната категория на UFC. “Кокала” ще се бие късно днес срещу Доминик Рейес. Адесаня ще трябва да се справи със кубинското страшилище Йоел Ромеро на 7 март. В реч пред репортерите малко преди UFC 247 в Хюстън, Тексас, Джоунс каза, че не вижда нищо впечатляващо в нашумялата звезда. “Той не е някакъв специален боец. За мен е обикновен човек, не виждам защо всички приказват за него. Мисля, че целия му стил, любовта му към аниме филмите и всички тези странни неща са забавни за определена фенбаза, но аз бих му пляснал един шамар и бих отпратил това хлапе далеч.” заканва се Джоунс.



Джоунс и Адесаня си дишат във врата от доста време насам. Много критици смятат, че сблъсък между двама им в тази ера на UFC е неизбежен. Израел стартира полемиката като се закани, че след Андерсън Силва, той ще се прицели в друг титан на Октагона - самия Джон Джоунс. Шампионът в горната дивизия на организацията отговори дръзко и двамата периодично “дразнят” феновете с намеци за битка. Президентът на UFC Дана Уайт призна, че сблъсък между Джоунс и Адесаня има потенциал да бъде огромно събитие. Уайт иска Адесаня да продължи да гради резюмето си като шампион в средната категория на UFC, преди да се срещне с Джоунс. Това, разбира се, не е гаранция предвид непредсказуемия характер на спорта, в който се състезават двамата мъже. View this post on Instagram @ufc #UFC247 A post shared by Jon Bones Jones (@jonnybones) on Feb 7, 2020 at 8:42pm PST И все пак, не може да се отрече, че Джоунс срещу Адесаня е вероятно запланувано или поне обмисляно от всички страни, които могат да участват. Въпросът е дали Джоунс ще чака достатъчно дълго, за да сподели Октагона с Адесаня или ще премине в тежката категория? Ако се вярва на Адесаня, това няма да е основание за притеснение, тъй като той планира да гони Джоунс дори в тази дивизия, ако е нужно. И все пак, не може да се отрече, че Джоунс срещу Адесаня е вероятно запланувано или поне обмисляно от всички страни, които могат да участват. Въпросът е дали Джоунс ще чака достатъчно дълго, за да сподели Октагона с Адесаня или ще премине в тежката категория? Ако се вярва на Адесаня, това няма да е основание за притеснение, тъй като той планира да гони Джоунс дори в тази дивизия, ако е нужно. 0



копирано

Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 1

1