Аспарух Аспарухов с 19 точки, Верона се върна към победите (снимки)

|
|
|
Волейбол
Аспарух Аспарухов и неговият Калцедония (Верона) записаха 7-а победа в италианската Суперлига.
Волейболистите на Радостин Стойчев се наложиха над Тоно Калипо Калабрия (Вибо Валентия) с 3:1 (22:25, 25:21, 28:26, 31:29) в мач от 20-и кръг, изигран в “AGSM Forum“ пред 2750 зрители.
Аспарух Аспарухов игра силно и заби 19 точки (2 аса, 1 блок, 47% ефективност в атака, 17% перфектно и 33% позитивно посрещане) и бе втори по резултатност. Най-резултатен бе френският диагонал Стефан Бойер с 25 точки (3 блока, 59% ефективност ва така).
Американецът Гарет Муагутутиа добави още 17 точки (1 ас, 1 блок).
За Вибо Валентия бразилският диагонал Абубакар Нето заби 29 точки (4 аса, 3 блока, 54% ефективност в атака), а Бартелеми Шинениезе добави 12 точки (1 ас, 3 блока).
В следващия си двубой Верона среща Веро Волей (Монца), с Виктор Йосифов, на 16 февруари (неделя). Вибо Валентия излиза срещу шампиона Кучине Лубе (Чивитанова).
Верона е на 8-о място във временното класиране с актив от 21 точки (7 успеха, 11 загуби), Вибо Валентия е 11-и с 12 точки (4 победи, 13 поражения).
КЛАЦЕДОНИЯ (ВЕРОНА) - ТОНО КАЛИПО КАЛАБРИЯ (ВИБО ВАЛЕНТИЯ) 3:1 (22:25, 25:21, 28:26, 31:29)
ВЕРОНА: Лука Спирито 1, Стефан Бойер 25, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 19, Гарет Муагутутиа 17, Себастиан соле 8, Енрико Честер 4 - Федерико Бономи-либеро (Бартоломей Клут, Федерико Марета, Емануеле Бирарели 1)
Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ
ВИБО ВАЛЕНТИЯ: Микеле Баранович 1, Абубакар Нето 29, Тимоти Карле 11, Тори Дефалко 7, Бартелеми Шинениезе 12, Стефано Менгоци 8 - Марко Рицо-либеро (Марко Вители 1, Суан Нгапет 4, Симон Хирш)
Старши треньор: ХУАН МАНУЕЛ СИЧЕЙО.
Още по темата
|
›› Волейбол
Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) удариха Зенит (Санкт Петербург) и са убедителни лидери в Русия
Италия - А 1
›› БГ Футбол
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 1
отговор
Браво на момчето. Хубаво е че толкова младо излезе да играе в Италия и то в не лош отбор. Дава му се шанс, не търка пейката. Така много по бързо ще се развие. Като Матей отиде във Верона нищо чудно да играят заедно, а Гарет Муагутутиа да остане на пейката - нашият до сега през сезона е по-добър, Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук