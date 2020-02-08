  • Sportal.bg
  • Волейбол
  • Аспарух Аспарухов с 19 точки, Верона се върна към победите (снимки)
Волейбол

Аспарух Аспарухов с 19 точки, Верона се върна към победите (снимки)

08 февруари 2020 | 20:19 - Обновена
Аспарух Аспарухов с 19 точки, Верона се върна към победите (снимки)
  • копирано
  • 2
Аспарух Аспарухов и неговият Калцедония (Верона) записаха 7-а победа в италианската Суперлига.

Волейболистите на Радостин Стойчев се наложиха над Тоно Калипо Калабрия (Вибо Валентия) с 3:1 (22:25, 25:21, 28:26, 31:29) в мач от 20-и кръг, изигран в “AGSM Forum“ пред 2750 зрители.

Аспарух Аспарухов игра силно и заби 19 точки (2 аса, 1 блок, 47% ефективност в атака, 17% перфектно и 33% позитивно посрещане) и бе втори по резултатност. Най-резултатен бе френският диагонал Стефан Бойер с 25 точки (3 блока, 59% ефективност ва така).

Американецът Гарет Муагутутиа добави още 17 точки (1 ас, 1 блок).

За Вибо Валентия бразилският диагонал Абубакар Нето заби 29 точки (4 аса, 3 блока, 54% ефективност в атака), а Бартелеми Шинениезе добави 12 точки (1 ас, 3 блока).
 
В следващия си двубой Верона среща Веро Волей (Монца), с Виктор Йосифов, на 16 февруари (неделя). Вибо Валентия излиза срещу шампиона Кучине Лубе (Чивитанова).

Верона е на 8-о място във временното класиране с актив от 21 точки (7 успеха, 11 загуби), Вибо Валентия е 11-и с 12 точки (4 победи, 13 поражения).

КЛАЦЕДОНИЯ (ВЕРОНА) - ТОНО КАЛИПО КАЛАБРИЯ (ВИБО ВАЛЕНТИЯ) 3:1 (22:25, 25:21, 28:26, 31:29)
ВЕРОНА: Лука Спирито 1, Стефан Бойер 25, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 19, Гарет Муагутутиа 17, Себастиан соле 8, Енрико Честер 4 - Федерико Бономи-либеро (Бартоломей Клут, Федерико Марета, Емануеле Бирарели 1)
Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ
ВИБО ВАЛЕНТИЯ: Микеле Баранович 1, Абубакар Нето 29, Тимоти Карле 11, Тори Дефалко 7, Бартелеми Шинениезе 12, Стефано Менгоци 8 - Марко Рицо-либеро (Марко Вители 1, Суан Нгапет 4, Симон Хирш)
Старши треньор: ХУАН МАНУЕЛ СИЧЕЙО.



Още по темата
  • копирано
  • 2
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 232

Добави коментар ›› Коментари (1)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Крис
(Гост) 1
отговор
08 февруари 2020 | 20:39

Браво на момчето. Хубаво е че толкова младо излезе да играе в Италия и то в не лош отбор. Дава му се шанс, не търка пейката. Така много по бързо ще се развие. Като Матей отиде във Верона нищо чудно да играят заедно, а Гарет Муагутутиа да остане на пейката - нашият до сега през сезона е по-добър, Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Волейбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Хебър даде само гейм на ЦСКА (видео + статистика)
                
                
                  Хебър даде само гейм на ЦСКА (видео + статистика)

                 
                
              

              

                
                  
                  Арда с втора поредна победа в Суперлигата
                
                
                  Арда с втора поредна победа в Суперлигата

                 
                
              

              

                
                  
                  Добруджа измъкна победа над Марек след петгеймова драма (статистика)
                
                
                  Добруджа измъкна победа над Марек след петгеймова драма (статистика)

                 
                
              

              

                
                  
                  Виктория Волей се върна към победния ход след успех в Севлиево
                
                
                  Виктория Волей се върна към победния ход след успех в Севлиево

                 
                
              

              

                
                  
                  Цветан Соколов и Зенит (Казан) не дадоха шанс на Динамо в Москва
                
                
                  Цветан Соколов и Зенит (Казан) не дадоха шанс на Динамо в Москва

                 
                
              

              

                
                  
                  13 от 13 за Марица след чиста победа над Славия
                
                
                  13 от 13 за Марица след чиста победа над Славия

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски отнесе Раковски като гост
                
                
                  Левски отнесе Раковски като гост

                 
                
              

              

                
                  
                  Шампионът прегази Славия в София
                
                
                  Шампионът прегази Славия в София

                 
                
              

              

                
                  
                  Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) удариха Зенит (Санкт Петербург) и са убедителни лидери в Русия
                
                
                  Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) удариха Зенит (Санкт Петербург) и са убедителни лидери в Русия

                 
                
              

              

                
                  
                  Светослав Гоцев и Урал удариха шампиона и се върнаха на победния път с нов треньор
                
                
                  Светослав Гоцев и Урал удариха шампиона и се върнаха на победния път с нов треньор

                 
                
              

            

            
            
          

                        

                            
                            
                            
Италия - А 1

                               

                            
                            
                        

	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  БФС и ЦСКА-София честитиха рождения ден на Стоичков
                
                
                  БФС и ЦСКА-София честитиха рождения ден на Стоичков

                 
                
              

              

                
                  
                  Върба иска ново попълнение (видео)
                
                
                  Върба иска ново попълнение (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Боби Цонев с гол за Интер Запрешич в Хърватия
                
                
                  Боби Цонев с гол за Интер Запрешич в Хърватия

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Пд) прибира 1 млн. от трансфера на Димитров в Хайдук (Сплит)
                
                
                  Ботев (Пд) прибира 1 млн. от трансфера на Димитров в Хайдук (Сплит)

                 
                
              

              

                
                  
                  Септември победи поляци в Турция
                
                
                  Септември победи поляци в Турция

                 
                
              

              

                
                  
                  Крушчич знае 10 от 11-те титуляри за мача с Левски, обясни какво става с Албентоса, Тиаго и Юрич
                
                
                  Крушчич знае 10 от 11-те титуляри за мача с Левски, обясни какво става с Албентоса, Тиаго и Юрич

                 
                
              

              

                
                  
                  Херо: Ако има изходящ трансфер, ще мислим за ново попълнение
                
                
                  Херо: Ако има изходящ трансфер, ще мислим за ново попълнение

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Плевен) с минимален успех в Козлодуй
                
                
                  Спартак (Плевен) с минимален успех в Козлодуй

                 
                
              

              

                
                  
                  Феро: Преговорите за Кристиан Димитров са в много напреднала фаза, Лъчо ще се оправи (видео)
                
                
                  Феро: Преговорите за Кристиан Димитров са в много напреднала фаза, Лъчо ще се оправи (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца) не се победиха
                
                
                  Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца) не се победиха

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Марица - клубът, който не се предава
06 февруари 2020

Женският волейболен отбор на Марица (Пловдив) записа нова страница в клубната си история и в историята на женския клубен волейбол в България. Маричанки победиха с 3:1 френския шампион Кан и записаха втора поредна ...









							
							
						

						
						






Ники Желязков: Бих приел да водя националния ...
02 февруари 2020

Николай Желязков гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Името му се спряга като най-вероятния наследник на “Професора” Силвано Пранди в националния ни отбор по волейбол. Желязков е със статут ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Спасиха блокираните в снежен капан в Родопите 
                
                
                  Спасиха блокираните в снежен капан в Родопите 

                
              

              

                
                  Безуспешно остава издирването на бащата и сина, изчезнали в подножието на връх Ботев
                
                
                  Безуспешно остава издирването на бащата и сина, изчезнали в подножието на връх Ботев

                
              

              

                
                  Явор Бахаров арестуван пиян и дрогиран зад волана в Банско
                
                
                  Явор Бахаров арестуван пиян и дрогиран зад волана в Банско

                
              

              

                
                  Мъж загина при катастрофа на магистрала 
                
                
                  Мъж загина при катастрофа на магистрала "Тракия"

                
              

              

                
                  Елена Поптодорова: Оповестяването на Андон Миталов е тест за българските власти 
                
                
                  Елена Поптодорова: Оповестяването на Андон Миталов е тест за българските власти 

                
              

              

                
                  Расте броят на убитите в нападението в Тайланд, спецчасти щурмуваха търговския център
                
                
                  Расте броят на убитите в нападението в Тайланд, спецчасти щурмуваха търговския център

                
              

              

                
                  Майката на Натали Трифонова заби неин връстник 
                
                
                  Майката на Натали Трифонова заби неин връстник 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •