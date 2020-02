Цветан Соколов и Зенит (Казан) не дадоха шанс на Динамо в Москва

View this post on Instagram

ЗЕНИТ-КАЗАНЬ В ТРЁХ СЕТАХ ОБЫГРАЛ МОСКОВСКОЕ ДИНАМО В домашнем матче 17-го тура чемпионата России по волейболу Динамо (Москва) уступило казанскому Зениту со счётом 0:3 (15:25; 19:25; 18:25) #Волейбольныйклуб #Волейбол #Динамо #Москвa #Зенит_Казань #Зенит #Казань #Чемпионат #Россия #Шкулявичус #подача

