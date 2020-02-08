Цветан Соколов и Зенит (Казан) не дадоха шанс на Динамо в Москва

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Волейбол
Националът Цветан Соколов и неговият отбор Зенит (Казан) спечелиха категорично гостуването си на Динамо в Москва с 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) в мача от 17-ия кръг на Суперлигата на Русия.
Цветан Соколов игра силно цял мач.
Успехът бе 11-ия за Зенит от началото на сезона и тимът от Казан се изкачи на 3-ото място във временното класиране с актив от 33 точки (11 победи, 3 загуби) и два мача по-малко.
Динамо допусна 4-а загуба и с актив от 33 точки (12 победи, 4 загуби) остана на втората позиция във временното класиране.
В следващия 18 кръг Цветан Соколов и Зенит гостуват на аутсайдера НОВА в Новокуйбишевск на 15 февруари, а Динамо гостува на Факел в Новий Уренгой.
Цветан Соколов заби 17 точки (71% ефективност в атака). Ървин Нгапет бе най-резултатен за Зенит с 18 точки. Вадим Лихошерстов заби 5 аса.
ДИНАМО (МОСКВА) – ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 (15:25, 19:25, 19:25)ДИНАМО: Павел Панков 6, Максим Жигалов 3, Сам Деруу 7, Стивън Маар 2, Иля Власов 2, Владимир Съемщиков 2 - Алексей Кабешов-либеро (Евгений Барано-либеро, Чеслав Свентицкис 1, Юрий Бережко 1, Романас Шкулявичус 10, Максим Белогорцев 2)
Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ
ЗЕНИТ: Александър Бутко 2, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 17, Ървин Нгапет 18, Максим Михайлов 8, Артьом Волвич 6, Вадим Лихошерстов 6 - Валентин Голубев-либеро (Алексей Кононов 2, Андрей Сурмачевский, Фьодор Воронков)
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.
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(Гост) 1
отговор
Toz mnogo prost,az sam mnogo bogat poneje minah miliarda,no shte se syremq da stana po bogat Рейтинг: 0 0