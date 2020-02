Световен футбол Висел Кобе спечели Суперкупата на Япония след драма с девет пропуснати дузпи 08 февруари 2020 | 18:16 - Обновена 0



Носителят на Купата на Императора Висел Кобе победи шампиона на Джей Лигата Йокохама Ф Моринос с 3:2 след изпълнение на дузпи и спечели Суперкупата на Япония по футбол. Absolute scenes....

After a 3-3 draw then nine (9) penalty shoot-out misses in a row, Vissel Kobe finally win the Super Cup against Yokohama F.Marinos 3-2 on penalties #drama pic.twitter.com/yoEnK2SqOM — it's on (@LongBallToNoOne) February 8, 2020 Редовното време на стадиона в Сайтама пред над 50 хиляди зрители завърши 3:3, като с две асистенции за Висел Кобе се отличи звездата на тима Андрес Иниеста. Иниеста в последствие беше точен и при наказателните удари, при които двата отбора бяха безгрешни до 2:2. След това последваха девет поредни пропуска от бялата точка преди Хотару Ямагучи донесе победата на Висел. 0



