Зимни спортове Лин Сван и Пал Голберг спечелиха спринтовете във Фалун (видео + снимки) 08 февруари 2020 | 17:55



Сван, която за трети път този сезон спечели спринт, и сънародничката и Йона Сундлинг зарадваха местните фенове, тъй като успяха да използват чудесна отборна тактика, с която да неутрализират фаворитката Наталия Непряева. Сван зае първото място с време от 3:23.54 минути, като остави на 0.08 секунди зад себе си Непряева и на 0.10 секунди Сундлинг, която след фотофиниш зае третата позиция.



Доста по-категорична бе победата на Голберг при мъжете. Както и при жените, отборната тактика се оказа решаваща, като този път норвежците се организираха срещу руснака Александър Болшунов.

Голберг финишира за 2:51.83 минути и остави на 0.52 секунди зад себе си сънародника си Ерик Валнес.



Третото място остана за Болшунов, който нямаше възможност да атакува "викингите" на финалната права и в крайна сметка изостана с 0.92 секунди.

Paal Golberg really pulled it off throughout the Sprint C in Falun and takes his first victory since 2017 ranked Erik Valnes celebrates his best World Cup result so far and places before current Overall World Cup leader Alexander Bolshunov#fiscrosscountry by @nordicfocus pic.twitter.com/GaB5ikRLrq — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 8, 2020

В генералното класиране за Световната купа при жените води норвежката Терезе Йохауг с 1575 точки, пред Наталия Непряева с 1167 точки и норвежката Хайди Венг с 1052 точки.



В класирането в дисциплината "спринт" първа е словенката Анамария Лампич с 405 точки, пред Сван с 385 и Непряева с 350.



При мъжете начело в генералното класиране е Болшунов с 1517 точки. Втори е норвежецът Йоханес Клаебо с 1222, а трети е руснакът Сергей Устюгов с 864 точки.



За Малката световна купа в спринта води Клаебо с 350 точки, пред французина Люка Шавана с 336 и Голберг с 300 точки.



В неделя предстоят масовите стартове на 15 и 10 километра при мъжете и при жените. Linn Svahn really, really wanted to win today in front of her home crowd - and so she did, in a spectacular photo finish!

Natalia Nepryaeva

