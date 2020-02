Волейбол Когато волейболът срещне футбола 08 февруари 2020 | 15:18 - Обновена 0



Волейболът и футболът нямат много пресечни точки, но когато се срещнат, комбинацията е страхотна. Ospite oggi in casa bianconera



Incontro tra campioni al JTC

Tour nelle strutture all’avanguardia del #JMedical



Grazie per la visita @VolleyLube pic.twitter.com/IDAcUumPbv — JuventusFC (@juventusfc) February 6, 2020 А когато на едно място съберем Османи Хуанторена, Бруно Резенде, Симоне Анцани и... Кристиано Роналдо (и още цяла плеяда футболни звезди), думите са излишни. А когато на едно място събереми...(и още цяла плеяда футболни звезди), думите са излишни. Членове и на двата шампионски отбора - Кучине Лубе (Чивитанова) и Ювентус се срещнаха в Торино, като от ръководствата се постараха събитието да бъде незабравимо. Волейболистите на Фердинандо де Джорджи се щракнаха за спомен с Роналдо и съотборниците му, след което последва размяна на подаръци. Волейболистите на Фердинандо де Джорджи се щракнаха за спомен с Роналдо и съотборниците му, след което последва размяна на подаръци. Високите момчета и играчите на "старата госпожа" връчиха един на друг фланелки с номерата си. Треньорът пък подари сувенир с логото на клуба и подписана от състезателите топка. Последва и посещение на медицинския център на "бианконерите", в който звездите на световния футбол се възстановяват след двубоите и се подготвят за предстоящи такива. What a wonderful experience!

.

Thank you @juventusfc

.

Un indimenticabile incontro tra campioni di calcio e volley al JTC di Torino e una splendida visita alle strutture all'avanguardia del #JMedical

.

Photo credits: Juventus

.#noisiamolube #volleyball pic.twitter.com/XelCuvTySS — A.S. Volley Lube Civitanova (@VolleyLube) February 6, 2020 BGvolleyball.com

