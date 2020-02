Доби Рабаджиева с 15 точки, Минас с нова победа в Бразилия (видео)

View this post on Instagram

VITÓRIA IMPORTANTE! Nossas meninas do Itambé/Minas ditaram o ritmo do jogo diante do Curitiba, fizeram 3 sets a 1 fora de casa e chegaram à quinta vitória seguida na Superliga. Viva Vôlei: Carol Gattaz. Pontuadoras: Gattaz (18pts) e Rabadzhieva (15pts). Parciais: 25/20, 22/25, 25/17 e 25/20. #VaiMinas #ItambéMinas #ParedãoAzul #Melitta #Vôlei #Volley #Superliga

