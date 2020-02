Зимни спортове Клеман Ноел покори коварния слалом в Шамони, Алберт отпадна 08 февруари 2020 | 15:00 - Обновена 0



копирано

22-годишният французин Клеман Ноел спечели третата си победа през сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като покори коварния слалом в Шамони и зарадва 20 хиляди местни привърженици на зимните спортове. Ноел завърши с общо време 1:41.47 минути и остави зад себе си изненадващите подгласници Тимон Хауган (Норвегия) с пасив от 0.21 секунди и Адриан Пертъл (Австрия) с 0.31 секунди изоставане. Here’s the results of the Men’s Slalom in Chamonix. Congratulations to @clement__noel #TimonHaugan #AdrianPertl (two 30+ bibs on the podium!) #fisalpine pic.twitter.com/BOvTseyERe — FIS Ski WC Results (@SkiingResults) February 8, 2020 С 24-и стартов номер Алберт Попов завърши 21-ви първия манш с изоставане от 1.89 секунди от лидера Даниел Юл. Това си беше солидно постижение, защото много от големите имена изпитваха сериозни проблеми с трасето, чийто втори манш бе подготвен от треньора на австрийския състав. Най-сериозният отпаднал още след първото спускане бе един от фаворитите за големия кристален глобус Хенрик Кристофершен. Норвежецът остава начело в класирането на слаломистите, но вече само с 2 точки аванс пред Ноел. Noel

Haugan

Pertl



What a win for the 22-year-old @clement__noel in Chamonix! pic.twitter.com/mSWhkkk7GY — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 8, 2020 За съжаление, второто спускане на Попов завърши с фатална грешка точно преди втората междинна контрола. Българинът се опита да атакува рано вратите и да ги преодолява максимално близо, но мина през двойна такава и загуби равновесие. По това време той имаше аванс от 0.09 секунди пред временния лидер Федерико Либераторе. Така той трябваше да стане един от многото (деветима) състезатели, отпаднали във втория манш, включително местният любимец Алекси Пентюро, друг фаворит - Стефано Грос, както и лидерът от първия манш Юл. MONSIEUR @clement__noel

Vive les Vosges et Vive la France !@chamworldcup pic.twitter.com/Yl7u19CMpl — Pierre BRIAND (@BRIAND_Pi_r) February 8, 2020 В Световната купа досега Попов е регистрирал 12-о място във Вал д’Изер, 50-о в Алта Бадия, 18-о в Мадона ди Кампилио, 13-0 в Аделбоден и 19-о в Шладминг. Във Венген той също направи грешка и отпадна от сметките във втория манш. Даниел Юл преследваше четвъртата си победа в слалома през сезона, но още в самото начало на трасето направи непростима грешка, преминавайки през първата двойна врата и отпадайки от борбата за подиума. Това позволи на Ноел да отпразнува с местните фенове забележителното си представяне - шеста кариерна победа в дисциплината. 22-годишният французин е четвъртият представител на страната си с това постижение след Жан-Ноел Оже (13), Патрик Ръсел (9) и Жан-Баптист Гранж (8), който за няколко минутки седна на стола на лидера в Шамони, но завърши на 10-а позиция. Михаел Мат, Рамон Ценхойзерн, Александър Хорошилов, Себастиан Фос-Солевог, Марко Шварц, Андре Мирер и Граж допълниха топ 10 в Шамони. Топ 3 в класирането на слаломистите води Кристофершен с 552 точки, следван от Ноел с 550 и Юл с 450. За Световната купа норвежецът е начело с 877, втори е Пентюро с 822 и Александър Омод Килде на трета позиция с 820.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 475

1