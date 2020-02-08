ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 4:0 Дунав

последен:
14.12.2019

Левски - ЦСКА-София

следващ:
15.02.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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На живо Контрола: Ботев Пд - ЦСКА 1948 0:0
БГ Футбол

ЦСКА-София 0:0 Струмска слава, гледайте мача тук

08 февруари 2020 | 14:49 - Обновена
ЦСКА-София 0:0 Струмска слава, гледайте мача тук
ЦСКА-София и Струмска слава играят при 0:0 в мач, който се провежда на стадион "Българска армия".

Непосредствено преди срещата червените представиха отбора за новия сезон. Сред тях бяха двете нови попълнения Ахмед Ахмедов и Стефано Белтраме, а също така завърналите се от наем Божидар Чорбаджийски и Едвин Джеси.

ЦСКА-София взе инициативата още с началния съдийски сигнал и играта се води предимно в половината на гостите, но през първия четвърт час червените не отправиха удар по посока противниковата врата.

ЦСКА-СОФИЯ - СТРУМСКА СЛАВА 0:0

ЦСКА-СОФИЯ: 30. Бусато, 28. Гълъбов, 18. Мазику, 11. Занев, 26. Антов, 19. Турицов, 24. Белтраме, 21. Джеси, 15. Малинов, 10. Евандро, 22. Али Соу

СТРУМСКА СЛАВА: 12. Петков, 22. Тунгаров, 5. Костов, 4. Петров, 77. Борисов, 13. Буров, 23. Танев, 33. Стоянов, 11. Трифонов, 16. Асате, 10. Николов

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Спортни новини		 Прочетена 3019

Добави коментар ›› Коментари (10)

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Коментар
(Гост) 10
отговор
08 февруари 2020 | 15:06

След 0:11 ЛИТЕКС-ПОМАК-ФРАНКЕНЩАЙН ще избиват комплекси срещу отбор от техния ранг. Дано най после вкарат гол, щото ЛОВЕШКИЯ ДУХ хептен ще изчезне Рейтинг: 0 2

Тва говорим за..
(Гост)
08 февруари 2020 | 15:08

ЛИТЕКС-ПОМАК-ФРАНКЕНЩАЙН.... Рейтинг: 0 1

Дунди 7777
(Гост) 9
отговор
08 февруари 2020 | 15:06

5 Българи - д&$йте турци и рога Рейтинг: 1 0

Начо педала
(Гост) 8
отговор
08 февруари 2020 | 14:57

обаче порутената кочина се пръска по шевовете от припознавачи Рейтинг: 6 6

Митака
(Гост)
08 февруари 2020 | 14:58

Ти търкай билетчетата, може да спечелиш за козирка Рейтинг: 9 5

Румен
(Гост) 7
отговор
08 февруари 2020 | 14:56

Какво да му гледаме на мача. Два слаби отбора от А окръжна група гонят топка 90 мин. Рейтинг: 8 8

..
(Гост)
08 февруари 2020 | 14:57

пишеш го така,чсе едно някой те кара да гледаш. стой си в обора и преживяй Рейтинг: 6 4

leWCki
(Гост)
08 февруари 2020 | 15:00

Коя окръжна бе мишле, играе най титулувания отбор на балканите ЦСКА запомниго слабоумник Рейтинг: 5 2

Норге ЗАХАПКАТА
(Гост)
08 февруари 2020 | 15:02

Хахахаха можете ли да повярвате, че една ТАКАВА ЗАХАПКА ПРАВИ ОТ ЧОВЕКА ДОЖИВОТЕН ЧИ*КИДЖИЯ ХАХАХАХА ХАХАХАХА Рейтинг: 0 1

Норге ЗАХАПКАТА
(Гост)
08 февруари 2020 | 15:03

Еееее за тва говоря..: https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45816381_2026193937467349_3146176725298184192_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=cbahUYKTyHIAQnNFWdmGn2yMszRGe6sMBt5ydSaQOixGg2dRPHS9UY_9g&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=c57e60c66243b1d8600947b15047b4d3&oe=5E758625 Рейтинг: 0 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

ПрокобноТИРЕбараженЪ
(Гост)
08 февруари 2020 | 15:05

Скоро и ние в А окръжна Рейтинг: 1 0

надежда добродлавци
(Гост) 6
отговор
08 февруари 2020 | 14:51

Балкан Ботевград сме Боклуци Рейтинг: 1 3

...
(Гост) 5
отговор
08 февруари 2020 | 14:51

Ловешкия катун ще си оправи головата разлика. Рейтинг: 8 8

Мега село подхуяне
(Гост)
08 февруари 2020 | 14:56

На 15.02.2020 Ще я оправим та и теб даже,че оправим Рейтинг: 5 6

Норге
(Гост) 4
отговор
08 февруари 2020 | 14:48

Това е Цска, това е любовта.. Обичам ЦСКА Рейтинг: 10 10

Начо педала
(Гост)
08 февруари 2020 | 14:58

това е Литекс Етрополе бе,любителю на мъжките ласки Рейтинг: 6 1

Норге
(Гост) 3
отговор
08 февруари 2020 | 14:45

Бий говедата.. Бий бий бий.. Рейтинг: 8 10

Начо педала
(Гост)
08 февруари 2020 | 14:59

бий ми чикии,бий,бий Рейтинг: 4 1

Норге
(Гост) 2
отговор
08 февруари 2020 | 14:45

Само ЦСКА! Рейтинг: 8 10

Начо педала
(Гост)
08 февруари 2020 | 14:59

бий ми чикии,бий,бий Рейтинг: 4 2

ha
(Гост) 1
отговор
08 февруари 2020 | 14:44

Дават ли го по телевизията? Рейтинг: 3 5

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
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(Гост)
08 февруари 2020 | 14:49

Микре ТВ. Милко Георгиев е коментатор. Рейтинг: 7 4 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Блъснаха дете с шейна
                
                
                  Блъснаха дете с шейна

                
              

              

                
                  Владислав Горанов: Няма никакви тайни споразумения за еврозоната 
                
                
                  Владислав Горанов: Няма никакви тайни споразумения за еврозоната 

                
              

              

                
                  Илияна Йотова: Не е време институциите да се самоизяждат 
                
                
                  Илияна Йотова: Не е време институциите да се самоизяждат 

                
              

              

                
                  200 души минаха през Пирогов заради поледиците 
                
                
                  200 души минаха през Пирогов заради поледиците 

                
              

              

                
                  Американец е починал в Ухан от новия коронавирус
                
                
                  Американец е починал в Ухан от новия коронавирус

                
              

              

                
                  Снегът във Варна стига само за бебета снежни човеци
                
                
                  Снегът във Варна стига само за бебета снежни човеци

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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