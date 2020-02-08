ЦСКА-София 0:0 Струмска слава, гледайте мача тук

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БГ Футбол
ЦСКА-София и Струмска слава играят при 0:0 в мач, който се провежда на стадион "Българска армия".
Непосредствено преди срещата червените представиха отбора за новия сезон. Сред тях бяха двете нови попълнения Ахмед Ахмедов и Стефано Белтраме, а също така завърналите се от наем Божидар Чорбаджийски и Едвин Джеси.
ЦСКА-София взе инициативата още с началния съдийски сигнал и играта се води предимно в половината на гостите, но през първия четвърт час червените не отправиха удар по посока противниковата врата.
ЦСКА-СОФИЯ - СТРУМСКА СЛАВА 0:0
ЦСКА-СОФИЯ: 30. Бусато, 28. Гълъбов, 18. Мазику, 11. Занев, 26. Антов, 19. Турицов, 24. Белтраме, 21. Джеси, 15. Малинов, 10. Евандро, 22. Али Соу
СТРУМСКА СЛАВА: 12. Петков, 22. Тунгаров, 5. Костов, 4. Петров, 77. Борисов, 13. Буров, 23. Танев, 33. Стоянов, 11. Трифонов, 16. Асате, 10. Николов
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(Гост) 10
отговор
След 0:11 ЛИТЕКС-ПОМАК-ФРАНКЕНЩАЙН ще избиват комплекси срещу отбор от техния ранг. Дано най после вкарат гол, щото ЛОВЕШКИЯ ДУХ хептен ще изчезне Рейтинг: 0 2
(Гост)
ЛИТЕКС-ПОМАК-ФРАНКЕНЩАЙН.... Рейтинг: 0 1
(Гост) 9
отговор
5 Българи - д&$йте турци и рога Рейтинг: 1 0
(Гост) 8
отговор
обаче порутената кочина се пръска по шевовете от припознавачи Рейтинг: 6 6
(Гост)
Ти търкай билетчетата, може да спечелиш за козирка Рейтинг: 9 5
(Гост) 7
отговор
Какво да му гледаме на мача. Два слаби отбора от А окръжна група гонят топка 90 мин. Рейтинг: 8 8
(Гост)
пишеш го така,чсе едно някой те кара да гледаш. стой си в обора и преживяй Рейтинг: 6 4
(Гост)
Коя окръжна бе мишле, играе най титулувания отбор на балканите ЦСКА запомниго слабоумник Рейтинг: 5 2
(Гост)
Хахахаха можете ли да повярвате, че една ТАКАВА ЗАХАПКА ПРАВИ ОТ ЧОВЕКА ДОЖИВОТЕН ЧИ*КИДЖИЯ ХАХАХАХА ХАХАХАХА Рейтинг: 0 1
(Гост)
Еееее за тва говоря..: https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45816381_2026193937467349_3146176725298184192_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=cbahUYKTyHIAQnNFWdmGn2yMszRGe6sMBt5ydSaQOixGg2dRPHS9UY_9g&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=c57e60c66243b1d8600947b15047b4d3&oe=5E758625 Рейтинг: 0 1
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
Скоро и ние в А окръжна Рейтинг: 1 0
(Гост) 6
отговор
Балкан Ботевград сме Боклуци Рейтинг: 1 3
(Гост) 5
отговор
Ловешкия катун ще си оправи головата разлика. Рейтинг: 8 8
(Гост)
На 15.02.2020 Ще я оправим та и теб даже,че оправим Рейтинг: 5 6
(Гост) 4
отговор
Това е Цска, това е любовта.. Обичам ЦСКА Рейтинг: 10 10
(Гост)
това е Литекс Етрополе бе,любителю на мъжките ласки Рейтинг: 6 1
(Гост) 3
отговор
Бий говедата.. Бий бий бий.. Рейтинг: 8 10
(Гост)
бий ми чикии,бий,бий Рейтинг: 4 1
(Гост) 2
отговор
Само ЦСКА! Рейтинг: 8 10
(Гост)
бий ми чикии,бий,бий Рейтинг: 4 2
(Гост) 1
отговор
Дават ли го по телевизията? Рейтинг: 3 5
(Гост)
Микре ТВ. Милко Георгиев е коментатор. Рейтинг: 7 4