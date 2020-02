Неочаквана домакинска радост в спускането в Гармиш-Партенкирхен

Германската публика в Гармиш-Партенкирхен получи неочакван повод за празник, след като местната любимка Виктория Ребенсбург постигна 19-ата си победа в Световната купа по ски алпийски дисциплини. 30-годишната германка спечели за втори път през сезона до момента, след като даде най-бързото време в спускането.

After 30 athletes, here’s the results of the Ladies Downhill in Garmisch-Partenkirchen. Congratulations to @V_Rebensburg @FedeBrignone @LedeckaEster #fisalpine pic.twitter.com/WJzgCnJMss