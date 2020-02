ММА Джон Джоунс иска да задмине Мохамед Али 08 февруари 2020 | 12:52 - Обновена 0



Chasing greatness!@JonnyBones vs. the undefeated @DomReyes goes down TOMORROW NIGHT! #UFC247 pic.twitter.com/GRpk3dUuUF — UFC Europe (@UFCEurope) February 7, 2020 Доминация, победна серия и желанието да бъде най-великия. Това характеризира звездната ММА кариера на Джон Джоунс. Шампионът на UFC отдавна е извоювал статута на феномен в бруталния октагон. Той продължава да взема скалповете на най-коравите бойци на планетата.

Специалисти и фенове не спират да се чудят откъде черпи мотивация 32-годишният американец. Най-младият шампион в историята на UFC ясно обяви защо продължава да защитава не само своята титла, но и виртуалното признание за най-добър ММА боец на планетата.

Джоунс иска да бъде по-велик от Мохамед Али. В предаването „Обратно отброяване“ шампионът разкри как не се интересува толкова много от рекордите. Неговата цел е хората да не говорят толкова много за легендарния боксьор, а вместо това да обсъждат неговата кариера. Тази вечер Джон Джоунс отново ще бъде фаворит при 15-ия си пореден мач, в който е заложен шампионския пояс. Срещу него се изправя непобедения Доминик Рейес (САЩ). Бившият състезател по американски футбол има достатъчно самочувствие и е убеден, че ще приключи серията на Джон Джоунс. 30-годишният талант има 12 победи (7 с нокаут, 2 със събмишън) от 12 мача. Той заслужи правото да предизвика шампиона след седем победи в октагона. Сред неговите жертви са опитните Крис Уайдман, Волкан Йоздемир, Овинс Сейнт Прю и Джарен Кенъниър. Страйкърът предпочита да се бие в стойка, но е готов да пренесе и боя на земя, където да демонстрира своите умения в борбата. Джон Джоунс никога не подценява противниците, но сега направи нещо, което рядко си позволява. Той разкри своите бъдещи планове за 2020 г. сякаш вече е преминал през Доминик Рейес. Шампионът смята да се качи в тежка категория и да предизвика шампиона Стипе Миочич, който продължава да лекува контузия в окото. Even without eye contact, this faceoff was intense



Stream #UFC247 on ESPN+ https://t.co/o0wWlKxpbj pic.twitter.com/tf0hlySX4v — ESPN MMA (@espnmma) February 7, 2020 Джоунс (25 победи, 10 с нокаут 6 със събмишън и 1 загуба) е тоталният фаворит на букмейкъри и специалисти. Неговият уникален многообразен стил продължава да създава проблеми на всички, но срещу Рейес той се изправя срещу по-новата генерация ММА машини. Who walks away with the flyweight ? @BulletValentina defends against @BlondeFighter TOMORROW #UFC247 pic.twitter.com/qradkMgDzi — UFC_Asia (@UFC_Asia) February 7, 2020

